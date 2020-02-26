Ege girişimcilik kampının ev sahibi İzmir Ekonomi Üniversitesi

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), 2019 yılında "TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var!" programını hayata geçirmişti. TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var! Ege Girişimcilik Kampının yeni dönemi ise İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ev sahipliğinde yapıldı.

Üniversite kent bütünleşmesinin örneğini oluşturan "Kampüsİzmir" projesiyle girişimci gençlerin ve iş dünyasının bir araya geldiği İzmir Ekonomi Üniversitesinde yapılan kampta, 19 ekipten 59 genç iki gün boyunca girişimcilik ekosistemi, müşteri kazanımı ve pazara giriş stratejileri, girişimcilik hukuku, sırları, sözleşme süreçleri üzerine eğitim aldı.

Kampın açılışında konuşan İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, gençlerin fikirlerini ve projelerini hayata geçirirken, doğru yönlendirilmelerinin önemli olduğunu belirtti. Aşkar, "Kamp süresince öğrencilerimiz, kendi geliştirdiği özgün fikirlerini nasıl hayata geçirebileceklerini öğrendi. Gençlerimizin girişim fikirlerini ortaya çıkarırken, kendi ekiplerini de iyi kurmaları gerekiyor. Öğrencilerimizin edindiği uzmanlık alanları çok önemli. Gençlerimiz, ekip arkadaşlarının seçiminde de projenin bütününü kapsayan bir plan içinde olmalı" dedi.

"Kurguladığımız ilk yerel programımız olma özelliğini taşıyor"

Bu Gençlikte İş Var! Çalışma Grubu Başkanı İzel Levi Coşkun da, programın 2011 yılında TÜSİAD tarafından başlatıldığını ve geçtiğimiz yıl da programın ilk kez bölgelere ayrıldığını dile getirdi. Coşkun, "Her dönem en çok başvuru aldığımız ilk üç bölgeden biri olan Ege Bölgesi, sahip olduğu ticari kültür ve geniş ekonomik tabanın yanı sıra dinamik genç nüfusu ile önemli bir potansiyele sahip. TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Ege paydaşlarımızla kurguladığımız ilk yerel programımız olma özelliğini taşıyor. Bu ilk programı İzmir'de gerçekleştirmemizde paydaşlarımız kadar geçtiğimiz yıllarda TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var! girişimcilik bayrağını 4 dönem üst üste İzmir'e getiren ve her dönem TÜSİAD üyeleri ile çalışma fırsatı yakalayan İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerinin de katkısı var. EGİAD işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz bu programın ikinci dönemini görmek bizlere keyif veriyor" diye aktardı.

EGİAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alp Avni Yelkenbiçer ise Ege Bölgesi için heyecanlı bir süreç başladığını, eğitim kampında gençlerin iş fikirlerini, girişimlerini geliştireceklerini söyledi. İzmir girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için çalıştıklarını ifade eden Yelkenbiçer, "İzmir, İstanbul'un dışında Melek Yatırımcılık ve Girişimcilik alanında en hızlı yol alan kentlerden biri. EGİAD Melekleri bu güne kadar bin 500'den fazla girişimci genç ile temas kurdu, 18 girişimci-melek yatırımcı toplantısı organize etti ve 9 girişim projesine yatırım yaptı. İzmir Ticaret Odasının yeni dönemde girişimcilik konusunda yapmaya başladığı çalışmalar İnovasyon Merkezi ve Girişimcilik Merkezi IZQ projesi de İzmir ekosistemi paydaşı sıfatıyla bizi heyecanlandırıyor. Doğru stratejilerle hedef ve eylem birliği sayesinde İzmir'in çok daha başarılı bir profil ortaya koyacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler, Türkiye'de girişimcilik ekosistemi, fikir ve ihtiyaç doğrulama, iş modeli kanvası yapı taşları, müşteri kazanımı ve pazara giriş stratejileri, girişimcilik hukuku, etkili sunum becerileri geliştirme, girişimciliğin sürdürülebilirliği, girişimciler için finans konularında eğitim aldı. TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var! Ege finalistleri, 29 Şubat 2019, Cumartesi günü EGİAD ev sahipliğinde yapılacak etkinlikte belirlenecek. Finalistler, iki ay boyunca Ege Rehberleri ile birlikte çalışarak, iş planlarını oluşturacak.