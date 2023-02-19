Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Eskinazi, Türkiye'nin dış ticaret verilerini yorumladı

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye'nin dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Türkiye'nin dış ticaret verilerini yorumlayan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye'nin ihracat miktarındaki artışın 2021 yılında yüzde 17 iken, 2022 yılında yüzde 5'e gerilediğini, buna rağmen ithalat miktar endeksindeki artışın 2021 yılında yüzde 3,3 iken, 2022 yılında yüzde 8,2 ilerlediğine dikkat çekti. İhraç ürünlerinin 2022 yılında değer bazında yüzde 8 artış gösterdiğini, buna rağmen ithalatın dövizdeki artışla yüzde 24 daha pahalı yapılır hale geldiğini söyleyen Eskinazi, “İthalatımızdaki artış hem miktar hem de değer olarak ihracatımızın artışının çok üzerinde" diye konuştu. Türkiye'nin düşük kur-düşük faiz politikasıyla enflasyonu düşürme, kişi başı milli gelirini yükseltmeyi hedeflediğini söyleyen Jak Eskinazi, bunun ekonominin dinamikleriyle örtüşmediğini savundu. Enflasyonun arttığını belirten Eskinazi, "Dış ticaretimiz de bu süreçte olumsuz etkilendi. 2021 yılında 46 milyar dolar olan dış ticaret açığımız, 2022 yılında 110 milyar dolara dayandı. Bu tablo Türkiye'ye bu zaman diliminde yabancı yatırım girişinin de ötelenmesine neden oluyor” diye konuştu.

"Böyle giderse dış ticaret açığı 160 milyar dolara çıkacak"

Türkiye'nin 11 ilini vuran büyük bir deprem yaşadığına işaret eden Eskinazi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye'nin ihracatının yaklaşık yüzde 10'unu gerçekleştiren bölgemizde yaşadığımız deprem nedeniyle üretim ve ihracatta düşüşler yaşanacak. Bu durum 2023 yılında Türkiye'nin genel performansını da etkileyecek. Diğer bölgelerimizdeki ihracatçılarımızın üzerine düşen sorumluluk bir kat daha artacak. Biz 365 gün 24 saat çalışarak bu açığı kapatmaya hazırız. Bu zeminde Türk ihracatçılarının daha rekabetçi olabileceği bir ekonomik iklim ülkemiz için daha faydalı olacaktır. Bu yönde adımlar atılmadığı takdirde dış ticaret açığımız 160 milyar dolara ulaşacaktır.”