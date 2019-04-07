Ege İhracatçı Birlikleri'nde genel kurul maratonu başlıyor

Türkiye'nin ihracatta ikinci büyük bölgesi konumundaki Ege Bölgesi'ndeki ihracatçıların çatı kuruluşu Ege İhracatçı Birlikleri (EİB)'nde olağan mali genel kurul maratonu başlıyor.

İhracatçı Birlikleri'nde seçimler 2018 yılında yapıldığı için bu yılki genel kurullarda seçim olmayacak. Türkiye genelinde 83 bini aşan ihracatçı, genel kurullarda 2018 yılını değerlendirme fırsatı yakalarken, 2019 yılı iş programı ve bütçelerini da karara bağlayacak.

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinin genel kurul maratonu ise; 8 Nisan 2019 Pazartesi günü Ege Tütün İhracatçıları Birliği'nin genel kurulu ile başlayıp, 26 Nisan 2019 Cuma günü Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin genel kurulu sona erecek.

İhracatın yıldızları ödüllerine kavuşacak

Ege İhracatçı Birlikleri'nde yapılacak olan Genel Kurul Toplantıları aynı zamanda sektörlerinde en çok ihracat yapan firmaların ödüllendirildiği “İhracatın Yıldızları Ödül Törenleri”ne de sahne olacak.

“İhracat politikalarına yön verilecek”

İhracatçı Birlikleri Genel Kurulları'nın ihracatçı birliklerinde en üst karar organı olduğunu ve sektörlerin ihracat politikalarına yön verici özelliği bulunduğunu anlatan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, yılda bir kez yapılan olağan genel kurul toplantılarına, birliklerinin genel kurullarına katılma hakkına sahip olan tüm ihracatçıları katılmaya ve görüşlerini Yönetim Kurulları ile paylaşmaya davet etti.