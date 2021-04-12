Ege iletişimde tüm bölümler akredite oldu

Böylece EÜ İletişim Fakültesi, tüm bölümlerini akredite ederek eğitim kalitesini tescilledi.

Ege Üniversitesi (EÜ) İletişim Fakültesi yönetimini makamında ağırlayan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, İletişim Fakültesinin tüm bölümleri ile akredite olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ege Üniversitesinde akreditasyon kültürünün oluştuğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Hepimizin bildiği gibi akreditasyon kalitenin ve gelişmişliğin en önemli göstergesidir. Yapılan tarafsız değerlendirmeler neticesinde İletişim Fakültesi ailesinin kaliteyi içselleştirdiği belirlenmiş oldu. Bilindiği gibi üniversitemiz, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından, eğitim-öğretim, sosyal sorumluluk, topluma hizmet, araştırma geliştirme, akademik-idari faaliyetlerinde gösterdiği başarılar ile Kurumsal Akreditasyon Programına dahil edilen 11 üniversite arasında yer alıyor. Daha önce iki bölümü akredite olan İletişim Fakültemizin tüm bölümlerinin akredite olmasını sevinçle karşıladık. Bu başarı, YÖKAK tarafından gerçekleştirilecek genel değerlendirmede de üniversitemize kazanım sağlayacaktır. EÜ'de akredite bölüm, program ve laboratuvar sayılarına her geçen gün yenilerini ekliyoruz. Bu çalışmaların tam akreditasyon ve araştırma üniversitesi olma başarılarıyla taçlanacağına inancım tamdır. Dekan Hocamız Prof. Dr. Dilek Takımcı nezdinde tüm fakülte çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

"Eğitim kalitemizi tescillemiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz"

Ege Üniversitesinin 2023 vizyonu doğrultusundaki en önemli hedeflerinden birinin akreditasyon olduğunu belirten EÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, "Daha önce 2020 yılında akredite olan iki bölümümüzün ardından İLEDAK tarafından yapılan değerlendirme sonucu Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile Reklamcılık bölümlerimiz de akreditasyon hakkı kazandı. Tüm bölümlerimizde eğitim kalitemizi tescillemiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Devlet üniversiteleri arasında Ankara Üniversitesi ile birlikte tüm bölümleri akredite olan ikinci iletişim fakültesiyiz. Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak'ın öngördüğü vizyon doğrultusunda İletişim Fakültesi olarak hem teorik eğitimde hem de uygulamada önemli adımlar atıyoruz. Fakültemizin bu başarısı, üniversitemizin genel başarısına da yansıyacaktır. Bu doğrultuda araştırma üniversiteleri arasında da yer alacağımızı umuyorum. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.