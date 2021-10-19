Ege Kalkınma Derneği'nden Vestel'e ödül

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın katkılarıyla Ege Kalkınma Derneği tarafından düzenlenen Ar-Ge İnovasyon Sanayi ve Teknoloji fuarı ESAS EXPO 2021, 13-14 Ekim tarihlerinde İzmir'de düzenlendi. Fuar kapsamında iş dünyası, akademisyenler ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla yürütülen araştırma sonucunda Vestel, ‘En İyi Elektronik Ürün Üretimi Yapan Firma Lideri' ödülünü aldı.

ESAS EXPO 2021, teknoloji üreticilerini bir araya getirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteğiyle Ege Kalkınma Derneği tarafından düzenlenen fuar kapsamında, ülkenin önde gelen üreticilerine farklı kategorilerde ödüller takdim edildi. Ödül organizasyonunda Vestel, ‘En İyi Elektronik Ürün Üretimi Yapan Firma' ödülüne layık görüldü. Ödülü Vestel Elektronik Genel Müdürü Murat Sarpel aldı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Vestel Elektronik Genel Müdürü Murat Sarpel, “Şirketimiz, Ar-Ge ve inovasyona dayalı üretim anlayışıyla ülkemiz için değer oluşturmaya devam ediyor. Her yıl ciromuzun yüzde 2'sini Ar-Ge faaliyetlerimize ayırıyoruz. Trendleri takip eden değil, trendlere öncü bir şirketiz. Bu uzun soluklu yolculukta aldığımız ödüller, tüm Vestel ailesi için motivasyon kaynağı oluyor. Bir kez daha bu gururu yaşadığımız için mutluyuz. Başta Ege Kalkınma Derneği olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Verilen bilgiye göre, imalat sanayi paydaşları, fabrikalar, üreticiler, Ar-Ge Merkezleri, Tasarım Merkezleri, Teknoparklar ve Organize Sanayi Bölgeleri'nde yer alan firmaların Ar-Ge ve tasarımını yaptıkları inovatif ürünlerin sergilendiği Ar-Ge İnovasyon Sanayi ve Teknoloji Fuarı bu yıl, “Yarını Yakalamak ve Aşmak” temasıyla düzenlendi. Ürettiği teknolojiyi dünyanın 157 ülkesine ulaştırarak Elektrik-Elektronik sektörünün 23 yıldır aralıksız ihracat şampiyonu olan şirket, sektöründeki başarısını bir kez daha ödülle taçlandırmış oldu.