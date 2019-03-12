Ege Kimya Mühendisliği mezunları öğrencilerle buluştu

Polibak Ar-Ge ve Yöneticisi olarak 22 yıldır görev yapan Özlem Ceryansuyu mesleki deneyimleri, kimya mühendisinin görevleri, işe alım süreci, işyerindeki ilişkiler ve kendini geliştirme gibi öğrencileri gelecekte ilgilendiren konular hakkında bilgiler verdi. Kimya mühendisliği bölümünü kendi isteği ile okuduğunu belirten Ceryansuyu, “1989 yılında Tevfik Fikret Lisesi'nden mezun oldum ve daha sonrasında Ege Üniversitesi'ni kazandım. Küçük yaşlarda bir şeyler keşfetme arzusu ile yanıp tutuşurken kimya mühendisi olmaya karar verdim. İşimi severek yapıyorum. Polipropilen'den ambalajlar üretiyoruz. Polipropilen; petrol parçalanırken gaz olarak açığa çıkan ve otomotiv sanayinde kullanılan parçalardan, tekstil ve yiyecek paketlemesine kadar çok geniş kullanım alanı olan sentetik maddeye verilen isimdir. Yani bu da demek oluyor ki günlük hayatınızda kullandığınız birçok ürünün paketlerinin üretim aşamasında yer alıyorum” dedi.

“Özgüveniniz, özsaygınız ve öz disiplininizi yüksek tutun”

Öğrencilere işe alım sürecinde önemli noktaları anlatan ve gelecekteki meslek hayatları hakkında tavsiyeler veren Ceryansuyu, “Öncelikle iş başvurularında görüşeceğiniz şirketi mutlaka önceden araştırın. İletişim becerilerinizi mutlaka geliştirin ve çalışmayı sevdiğinizi hissettirin. Karşınızdaki kişiyi etkili dinlemek çok önemli. Özgüveniniz, özsaygınız ve öz disiplininizi yüksek tutun. Meslek hayatınızda çalışmayı sevmek zorundasınız ve kendi etki alanınızda karşılaştığınız problemleri çözmeyi bilmelisiniz. Doğru bildiğiniz konularda sonuna kadar ısrarcı olmalısınız fakat yanlışlarınızı da terk etmeyi bilmelisiniz” diye konuştu.

Çevre ve kadın sorunlarına da değinen Ceryansuyu, “22 yıldır bir kadın olarak yeri geldi sahada, yeri geldi üretim aşamasında çalıştım. Mühendislik mesleğinin cinsiyeti yoktur. Çevre konusunda ise ürettiğimiz malzemenin doğada daha kısa sürede yok olması adına projeler üzerinde çalışıyoruz. Eski mezununuz olarak beni misafir ettiğiniz için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Söyleşinin sonunda Prof. Dr. Övez ve Prof. Dr. Özçelik tarafından Ceryansuyu'na teşekkür plaketi verildi.

Söyleşiye Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bikem Övez, Proses ve Reaktör Tasarımı Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Yavuz Özçelik, Doç. Dr. Zehra Özçelik, Temel İşlemler ve Termodinamik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Demircioğlu ve bölüm öğrencileri katıldı.