Ege-Koop'tan kazandıran yatırım

projesinde son 9 daire için 0.98 faiz oranı ile 10 yıla kadar ödeme fırsatı sundu.

Türkiye genelinde konut kredi faiz oranları düşmeye devam ederken, inşaat sektörüne erken bahar geldi. Geçtiğimiz yıl 2.74'e kadar yükselen konut kredi faizleri şu an 1.28 seviyelerine indi. Ege-Koop ise bu oranın da altına inerek ev sahibi olmak isteyenlere yılın kazandıran yatırımını sundu.

Ege-Koop'un, zemin katlarının bile deniz manzaralı olduğu 13. Onur Projesi İzmir Körfezi Evleri'nde, son 9 daire için konut kredi faiz oranlarını 0.98'e sabitledi. 10 yıla kadar ödeme imkanı olan projede inşaat seviyesi ise yüzde 75'i geçti. Ege-Koop'un 40 milyon lira yatırımla 18 ay önce temelini attığı, zemin katlarının dahi deniz manzaralı olduğu Ege-Koop İzmir Körfezi Evleri bu yılın sonunda teslim edilecek.

Ege-Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan, 3 bloktan oluşan 129 dairelik modern sitede vatandaşların ev sahibi olabilmesi için özel formüller geliştirdiklerini belirterek "İsteyene uygun faiz oranlı kredi ime isteyene ise peşinde indirimli olarak ev sahibi olma fırsatı sunduk. Sabitlediğimiz fiyatlarla, yatırımcımızın düşük faizle ev sahibi olmasının önü açıldı” dedi. Kısa süreliğine yüzde 0.98 ile yüzde 1.28'de sabitledikleri faiz oranıyla vatandaşların 3 yıldan 10 yıla kadar kredi kullanarak konut sahibi olabileceklerini söyleyen Aslan, “Böylece daire sahibi olmak isteyenler 2019 yılında yeni bir hayata başlayabilecekler. Kredi kullanmayıp yüzde 50'si peşin kalan yüzde 50'sini faizsiz 12 ayda ödemede de indirim uygulanacak” diye konuştu.