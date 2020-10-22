Ege Mahallesi'nde dönüşüm başlıyor

İzmir'de kentsel dönüşüm için gözlerin çevrildiği en önemli bölgelerden biri olan Ege Mahallesi'nin birinci etabı için açılan kat karşılığı anahtar teslim yapım ihalesi sonuçlandı. Üç firmanın teklif verdiği ihaleyi Aslanoğlu Altyapı ve Üst Yapı A.Ş. ve Baykan Otomobil A.Ş. kazandı.

Yüzde 100 uzlaşı ve yerinde dönüşüm anlayışıyla kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ege Mahallesi'nde birinci etap için açtığı ihale sonuçlandı. Üç firmanın teklif verdiği kat karşılığı anahtar teslim yapım ihalesini Aslanoğlu Altyapı ve Üst Yapı A.Ş. ve Baykan Otomobil A.Ş. kazandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi bütün kentsel dönüşüm projelerinde olduğu gibi Ege Mahallesi'nde de yerinde dönüşüm yaparak mahallenin kültürel zenginliğini ve renkliliğini koruyan bir projeyi hayata geçirecek.

Üç firmadan teklif geldi

İhale bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda yapıldı. İhaleye İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş., Akfen İnşaat Turizm ve Tic. A. Ş. ve Canyapı İnşaat Turizm Madencilik Gıda San. ve Tic. A.Ş. ile Aslanoğlu Altyapı ve Üst Yapı A.Ş. ve Baykan Otomobil A.Ş. katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe başkanlığında toplanan encümen huzurunda teklifler açıldı. Belediye Encümeni tarafından mali tekliflerin değerlendirmesi sonucunda ihale Aslanoğlu Altyapı ve Üst Yapı A.Ş. ve Baykan Otomobil A.Ş.'de kaldı.

Diğer etaplar için uzlaşma görüşmeleri sürüyor

Ege Mahallesi'nde birinci etap kentsel dönüşüm çalışması için yüzde 100 uzlaşı sağlayan Büyükşehir, proje alanındaki hak sahiplerinin tapularını devir almıştı. Birinci etap ihalesi kapsamında Ege Mahallesi'nde yaklaşık 120 bin metrekare inşaat alanında ticaret, ofis ile iki adet konut bloğu inşa edilecek. Dönüşümün tamamı, yeni kent merkezinde yer alan, doğusunda Meles Çayı, batısında İZBAN demiryolu hattı ve Kahramanlar Mahallesi, kuzeyinde Liman Arkası bulunan, bugün işlevini yitirmiş sanayi alanlarıyla sınırlanmış 7 hektar büyüklüğündeki bölgede yapılacak. Büyükşehir, projede diğer etaplar için uzlaşma görüşmelerine hala devam ediyor.

Proje katılımcı süreçle hazırlandı

Ege Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi hem bölgenin kültürel, tarihi ve ekonomik değerleri hem de bölgede yaşayanların kültürel zenginliği ve renkliliği hesaba katılarak hazırlandı. Proje, bölgede yaşayan Roman yurttaşların düşünceleri dikkate alınarak katılımcı bir süreçle yapıldı. Konut alanları ve ortalarında özelleşmiş yeşil alanların olduğu proje kapsamında Kahramanlar Bölgesi ile yaya bağlantısının kurulması, kültür merkezi ve ticari fonksiyonlarla bölgenin kente entegrasyonunun sağlanması planlanıyor. Alanda yer alan ve bugün kahvehane olarak işletilen Aya Yanı Ligaria Kilisesi'nin restorasyonu da proje kapsamında gündeme alındı.