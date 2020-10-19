Ege Mahallesinin dönüşümü için 3 firma teklif verdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin birinci etabı için “kat karşılığı anahtar teslim” yapım ihalesine çıktı. 3 firmanın teklif verdiği ihalenin sonucu 22 Ekim Perşembe günü encümen huzurunda açıklanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, uzun süredir yerinde dönüşüm için hazırlıklarını sürdürdüğü Ege Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde bir kez daha ihaleye çıktı. İhale alt komisyonunca mali ve teknik yeterlilikleri değerlendirilen teklifler, 22 Ekim Perşembe günü encümen huzurunda açılacak. En uygun teklifi veren firma yapım işini üstlenecek.