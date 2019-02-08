Ege, THY ve İŞKUR arasında işbirliği protokolü

Ş. bünyesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) desteğiyle istihdam edilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Okulumuzun başarılarından memnununuz, bunu daha da geliştirmek için projeler geliştiriyoruz. Protokolün ülkemize, üniversitemize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Ege Üniversitesi (EÜ), öğrencilerinin mezun olduktan sonra da iş bulma konusunda sıkıntı yaşamaması için kurum ve kuruluşlarla yaptığı işbirliklerini genişleterek sürdürüyor. Bu kapsamda EÜ Havacılık Meslek Yüksekokulunda eğitim gören öğrencilerin, THY Teknik A.Ş. bünyesinde İŞKUR desteğiyle istihdam edilmesine yönelik işbirliği protokolü yapıldı. Protokol imza töreni, EÜ Rektörlük hizmet binasında yapıldı. Törene, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, rektör yardımcıları, THY Teknik A.Ş. İnsan Kaynakları Başkanı Yakup Arslan, İzmir İŞKUR İl Müdürü Kadri Kabak ve EÜ Havacılık MYO'dan öğretim elemanları katıldı. Protokol; Rektör Prof. Dr. Budak, THY Teknik A.Ş. adına Arslan ve İzmir İŞKUR İl Müdürü Kabak tarafından imzalandı. Protokol kapsamında, üç kurumun işbirliğinde mesleki eğitim kurslarının açılması, yüksekokul öğrencilerinin uçak bakım teknisyeni olarak THY'de İŞKUR'un da desteğiyle istihdam edilmesi planlanıyor.

“Okulumuzla gurur duyuyoruz”

Havacılık MYO'nun, eğitim alt yapısı ve donanımlı öğretim elemanlarıyla sektöre kalifiye eleman yetiştirdiğini dile getiren Rektör Budak, “Okulumuzla gurur duyuyoruz. Başarılarından memnununuz, bunu daha da geliştirmek içinprojeler geliştiriyoruz. Her geçen gün gelişen havacılık sektörüne ülkemizde büyük önem veriyor. Biz de Ege Üniversitesi olarak elimizden gelen katkıyı sağlamaya çalışıyoruz. Protokolün ülkemize, üniversitemize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.

“Kalifiye elemana sürekli ihtiyaç duyuluyor”

Hızla gelişen havacılık sektöründe kalifiye elemana çok fazla ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken THY Teknik A.Ş. İnsan Kaynakları Başkanı Arslan, “Ege Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulunun bölümlerini ziyaret ettik ve gerçekten de okulun altyapısının havacılık mevzuatlarımıza uygun olduğunu, kalifiye eleman yetiştirme konusunda çok iyi olduğunu gördük. Okullarımızın daha hızlı bir şekilde sektöre adapte olması anlamında akreditasyon sağlamaya yönelik bir çalışma geliştirmeleri çok önemli” dedi.

İstihdam oranı yüzde 90- 95 arasında

Farklı kentlerde daha önce açılan kurslarla yüzde 90- 95 arasında istihdam oranına ulaştıklarını kaydeden İzmir İŞKUR İl Müdürü Kabak, “Ege Üniversitesinde düzenlenecek kurslarda eğitim alan öğrencilerimizin tamamının istihdam edilmesini hedefliyoruz. Bu kurslar için sağladığımız kaynağın faydalı olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.