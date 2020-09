Ege Tıp Radyoloji'de görüntüleme sistemleri yenilendi

Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süha Süreyya Özbek'ten yeni cihazlarla ilgili bilgi alan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, EÜTF Hastanesine başvuran hastalara daha kaliteli sağlık hizmeti vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Radyoloji Anabilim Dalındaki görüntüleme ve görüntü arşivleme sistemlerinin neredeyse tümü, modern sistemlerle yenilendi. EÜTF Hastanesinde, fakülte ve hastane yönetimiyle radyoloji anabilim dalını ziyaret eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süha Süreyya Özbek'ten bilgi aldı. Amaçlarının daha kaliteli sağlık hizmeti vermek olduğuna dikkat çeken Rektör Budak, son 3 yılda, EÜTF Hastanesinde büyük alt yapı yatırımları yaptıklarını kaydetti.

EÜTF Radyoloji Anabilim Dalına maddi manevi her anlamda özel destekler verdiklerini dile getiren Rektör Budak, "Hastanemizde Radyoloji Anabilim Dalımız hastalıkların teşhisi anlamında adete kilit bir noktada. Üniversite hastanemiz A Plus hastane oldu, bunun gereği de buradaki alt yapıyı yenilemeye, aynı zamanda; kadro, ekipman ve ekip desteğine özel önem vermeliyiz. Şu anda radyoloji anabilim dalını en üst düzey en modern cihazlarla donatmış durumdayız. Ege Üniversitesi Rektörlüğü olarak devletimizin imkanları doğrultusunda A Plus hastane olmanın gereği vatandaşlarımıza çok daha kaliteli sağlık hizmeti vermek adına her türlü projeye destek veriyoruz. Amacımız; hastane olarak en iyi hizmeti verebilmek bunun için de gece gündüz demeden çalışıyoruz" dedi.

Tüm vücut yapılarını iyonizan radyasyon vermeden görüntüleyen cihaz

Son yıllar içinde hastane alt yapısına çok sayıda modern tıbbi görüntüleme cihazı kazandırıldığını vurgulayan Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özbek de, "Son derece modern görüntüleme cihazları anabilim dalımıza kazandırıldı. Bunlardan birisi de Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazı, bu cihazla üst düzey teşhis yapılıyor. Beyinden kalbe, karından ayak ucuna kadar tüm vücut yapılarını, damar ve kan akımını, hastalarımıza iyonizan radyasyon vermeden görüntülememizi mümkün kılıyor. Acil servis içine kurulan, yeni ve hastanemizin üçüncü bilgisayarlı tomografi (BT) cihazı özellikle korona virüsü pandemisi döneminde son derece yoğun ve ilk cephe aracı olarak kullanıldı ve hastalığa karşı savaşta tüm hekimlerimizin eli ayağı oldu. Son dönemdeki diğer önemli kurumsal radyolojik ekipman yatırımları arasında anabilim dalımızın değişik çalışma birimlerine alınan 7 renkli doppler ultrasonografi cihazı da sayılabilir. Eski cihazlarımızın güncellenmesi ve sayılarının arttırılmasını sağlayan bu sistemlerimiz ile hastalarımıza zararsız ses sinyali yollayarak gerçekleştirilen radyasyonsuz teşhis ve tedavi işlemlerinde önemli bir kazanım sağlanmıştır" diye konuştu.

Tıbbi görüntü arşiv ve iletim sistemi de yenilendi

Prof. Dr. Özbek, eski ve yeni tüm cihazlarda dijital olarak elde edilen tıbbi hasta görüntülerinin arşivlenip değerlendirildiği, anında tüm hastanede ve hastane dışındaki hekimlerce erişilebildiği güncel teknolojili bir Tıbbi Görüntü Arşiv ve İletim Sisteminin (PACS) bu süreç içinde kazandırıldığına dikkat çekti.

Tüm bu gelişmeler ve EÜ'deki ortak çalışma kültürünün de yardımıyla radyolojide yapay zeka uygulamaları çalışmalarının büyük bir ivme kazandığını söyleyen Prof. Dr. Özbek, son olarak şöyle devam etti:

"İdaremizin de yönlendirme ve katkılarıyla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı ve Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarının oluşturdukları geniş ekibin yoğun çalışmaları devam ediyor. Bu ve planlanan diğer konulardaki çalışmalarla elde edilecek ürünlerin hastanemiz PACS sistemine entegrasyonu sayesinde, diğerlerine göre daha riskli durumdaki hastalarımızın görüntülerinin radyologlarımızca daha öncelikli değerlendirilmesi için dijital uyarı mekanizmaları oluşturulması hedefleniyor."