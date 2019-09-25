Ege Tıp'ta Uyum Haftası heyecanı

Hafta kapsamında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan birinci sınıf öğrencileri beyaz önlük giyme heyecanı yaşadı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan öğrenciler için hazırlanan ‘Uyum Haftası' etkinlikleri kapsamında düzenlenen açılış törenine; EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turhan, EÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün, dekan ve başhekim yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan öğrenciler beyaz önlüklerini akademisyenlerin elinden giydi. Tıp Fakültesi Uyum Haftası etkinlikleri kapsamında geleneksek olarak düzenlenen törende 370 birinci sınıf öğrencisi beyaz önlük giyme heyecanı yaşadı. Öğrenci ailelerinin de katıldığı törende coşku ve duygu dolu anlar yaşandı.

"EÜ Tıp Fakültesi akademik performansta ülke birincisi"

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, EÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin Sağlık Bakanlığı denetimlerinde ‘Aplus' hastane kategorisine yükseldiğini belirterek, ‘‘Nitelikli ve çağdaş bir eğitim anlayışıyla köklü bir geçmişe sahip olan tıp fakültemiz; kuruluşundan bu yana sağlık hizmetinin yanında en üst düzeyde tıp eğitimi vererek ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, araştırmacı ve üretici hekimler yetiştirmektedir. 2023 yılına kadar ikince kez akredite olan fakültemiz; eğitim, araştırma ve uygulama açısından üniversitemizin yüz akı durumundadır. Birçok ilki, ulusal ve uluslararası literatüre kazandıran fakültemizde eğitim hayatına başlayacağınız için çok şanslısınız. Bir önceki yıl tıp fakültemizin akademisyenleri tıp alanında akademik performansta ülke birincisi oldu. Böylesi güçlü ve donanımlı akademik kadrodan eğitim almanızın meslek hayatınızda sizleri ayrıcalıklı kılacağına yürekten inanıyorum. Sevgili gençler, eğitim hayatınız boyunca üniversitemiz ve fakültemizin sizlere sunduğu kültür, sanat ve spor olanaklarından da mümkün olduğunca faydalanmanızın sizleri meslek hayatınızda bir adım öteye taşıyacağını unutmayın. Hayat boyu öğrenme her daim temel ilkeniz olsun. Kendinizi geliştirebileceğiniz her alanda geliştirmeye; karşınıza çıkan fırsatları iyi değerlendirmeye, gerektiğinde bu fırsatları kendiniz oluşturmaya özen gösterin. Bizler size bu imkanları elimizden geldiğince sunabilmek için buradayız. Bugün ilk adımlarını attığınız bu yolculuğu başarıyla tamamlayacağınıza yürekten inanıyor, hepinizin gelecekle ilgili hayallerinin ve hedeflerinin gerçekleşmesini diliyorum'' diye konuştu.

‘‘İyi bir hekim olmanın önceliği, iyi insan olmak''

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinin 64 yıllık tarihinde birçok‘ilke imza attığını, köklü bir geçmişi olan bir fakülte olduğunu kaydeden Dekan Prof. Dr. Cemil Gürgün, ‘‘Ege'nin incisi olan İzmir'imizde yıllardan beri süregelen birikim ve deneyimini hem tıp eğitimine, hem de sağlık hizmetlerine yansıtmaktayız. Tıp eğitimi tıp fakültesine girişle başlayan ve yaşam boyu süren bir eğitimdir. Amacımız toplum sağlığını en yüksek düzeyde tutacak, koruyucu hekimliği ön planda tutan, bilimsel düşünce ve yaklaşımdan ödün vermeyen, etik değerleri gözeten, ulusal değerlerine sahip çıkan ‘iyi hekimler' yetiştirmek. İyi hekim, çalışkan, bilgili ve araştırmacı olmalı. İyi hekim, sanatçı ruhu taşımalı, önce zarar vermemeli. İyi hekim, iyi iletişim kurmalı, sır saklayabilmeli ve adaletli davranmalı. Tıp mesleği istemeden, sevmeden yapılacak bir meslek değil. Meslekten öte bir yaşam biçimi olup adanmışlık ister. Tıp fakültesi öğrencisi olmak ayrıcalıklıdır. Her meslek grubunun mensupları bir şekilde içinden doktor olmayı geçirir ama sizler gibi bazı kişiler bu zorlu ama kutsal mesleği yapmayı göze alabilirler. Sizler insan hayatına değer veren, zor durumda olanlara yardım eden, fedakar, dürüst ve sorumluluk sahibi bireyler olarak topluma örnek olacaksınız. Hekim adayı olarak ilk adımınızı attığınız bu yuvadan, başarılı birer hekim olarak mezun olmanızı gönülden diliyor hepinize başarı ve mutluluklar diliyorum" dedi.

“İlk Ders: Hekim Olmak” başlıklı sunumu ile EÜ Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüdaver Alper'in açılış dersini verdiği törende; EÜ Tıp Fakültesini birincilikle kazanan Ramazan Burak Sarıtaş, ikincilikle kazanan Öykü Oğuz ve üçüncülükle kazanan Nevzat Ozan Yeter'e ödüllerini Rektör Prof. Dr. Necdet Budak takdim etti. Tıp fakültesi dönem birincileri Şule Yıldız Sağcan, Ersin İstanbullu, Asil Çalkakçı, Hakan Turan Kiriş ve Nurali Şeker ise ödüllerini EÜ Yardım Derneği yönetim kurulu üyelerinden aldı.