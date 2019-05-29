Ege Tıp'tan bir başarı daha

Ege Üniversitesi Hastanesi'nde 52 yaşındaki hastanın kalın bağırsak ve karaciğerine aynı seansta ileri teknoloji kapalı yöntem ile müdahale edilerek Ege Bölgesinde bir ilk gerçekleştirildi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniğinde kalın bağırsağında kitle saptanan 52 yaşındaki E. E.' ye yapılan tetkikler sonrasında karaciğerinde de 3 adet kitle tespit edildi. Cerrahi tedavi hazırlıklarına başlanan hastaya eş zamanlı müdahale planlandı ve operasyon başarı ile gerçekleştirildi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniğinden Doç. Dr. Tayfun Yoldaş ve Girişimsel Radyoloji Ünitesinden Doç. Dr. Halil Bozkaya tarafından ilk olarak hastanın laparoskopik yöntemle kalın bağırsağındaki tümör çıkarıldı.

Uygulanan yöntem konusunda bilgi veren Doç. Dr. Tayfun Yoldaş, “Klasik yöntemde her iki organa müdahale etmek için çok büyük kesiler yapmak gerekirken, uygulanan bu yöntem ile birkaç adet giriş deliği açılarak operasyonu tamamladık. Bu yöntem ile hastalarımızın ameliyat sonrası ağrı kesici ihtiyacı çok azalıyor ve daha hızlı iyileşmeleri sağlanıyor” şeklinde konuştu.

Eş zamanlı müdahale

Doç. Dr. Bozkaya ise Ege Üniversitesi Hastanesi'nin hem kalın bağırsak hem de karaciğere eş zamanlı müdahale bakımından gerekli donamına ve tecrübeli ekibe sahip olduğunu belirterek, “Hastamızda kalın bağırsak ameliyatı kapalı yöntemle gerçekleştirilirken aynı seansta karaciğere yayılmış olan tümörlerin de kapalı olarak ‘microwave ablasyon' yöntemi ile ortadan kaldırılmasını sağladık. Operasyon sonrasında hastamız 5 gün hastanede yatışı sonrası sorunsuz bir şekilde taburcu edildi. Bir hastamızı daha sağlığına kavuşturmanın mutluluğunu yaşadık. Bu eş zamanlı uygulamanın hastanemiz ve bölgemizde ilk defa gerçekleştiriliyor olması da bizleri gururlandırdı” dedi.