Ege Üniversiteli ile KKTC arasında iş birliği protokolü

Protokol kapsamında, EÜ Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÖDEM)'nin, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından istenilen alanlara ait soru temin edeceği belirtildi.

Ege Üniversitesi (EÜ) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı arasında iş birliği protokolü imza töreni rektörlük hizmet binasında düzenlendi. Törene, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, KKTC Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral, rektör yardımcıları, akademisyenler ve KKTC heyeti katıldı. İş birliği kapsamında, EÜ-ÖDEM'in KKTC Kamu Hizmet Komisyonu Başkanlığınca yapılacak sınavlar için danışmanlık, soru yazma ve toplama hizmeti verileceğini belirten Rektör Budak, “Ege Üniversitesi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, elimizden gelen katkıyı her zaman vermeye devam edeceğiz, bundan da onur duyuyoruz. Sınav sorularının hazırlanması ağır bir sorumluluk gerektiriyor, güçlü akademik kadromuz bunu en iyi şekilde yapıyor. İşbirliği protokolünün hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Desteklerinden dolayı Rektör Budak'a teşekkür eden KKTC Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kayral da, "Ege Üniversitesi ile iki iş birliği protokolü imzaladık. Hem iş birliğimizi geliştirmek hem de sınav sorularının sağlanmasına yönelik. İş birliğimizi geliştirmekten ve karşılıklı anlayış içinde yürütmekten mutluluk duyuyorum. Protokolün hayırlı olmasını dilerim" dedi.