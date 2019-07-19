Ege Üniversitesi 11. Tercih Günleri 23-24 Temmuz'da

Ege Üniversitesi (EÜ), her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite adayı gençlere Ege Üniversitesi'nin bölümlerini, eğitim ve sosyal imkânlarını tanıtmak, gençlerin bilinçli tercihler yapmasına yardımcı olmak amacı ile tercih günleri etkinliği düzenliyor.

Ege Üniversitesi; bölümlerini, eğitim ve sosyal imkanlarını tanıtmak amacıyla her yıl olduğu gibi bu yılda tercih günleri etkinliği düzenleyecek. Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde 23-24 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan "Ege Üniversitesi 11. Tercih Günleri" organizasyonu kapsamında öğretim elemanları, adaylara; tercih edebilecekleri bölümler ve iş imkanları, üniversitedeki sosyal yaşam ve konaklama gibi konular hakkında bilgi verilecek.

Rektör çalışmaları anlattı

Üniversite olarak öğrenci odaklı pek çok projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Budak, "Üniversitemizde öğrenciyi merkeze alan çok önemli çalışmalar yaptık. Kütüphane bütçesini arttırdık. Kütüphane kullanım saatlerini gece yarısına kadar uzattık ve vize-final dönemlerinde 24 saat açık tuttuk. Öğrencilerimize 30 farklı dilde yabancı dil öğretimine yönelik olarak eğitim seti satın aldık. Türkiye merkezli en çok sosyal bilimler makalesinin bulunduğu yerli indeks olan SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini) Veritabanını kazandırdık. Öğrencilerimizin wi-fi ve internet kullanımına yönelik olarak kampüs internet alt yapısını güçlendirdik. Öğrencilerimizin yoğun olduğu bölgelerde su sebilleri koyduk. Öğrencilerimize yemek bursu anlamında yüzde bin 500 oranında artış sağladık. Üniversitemiz Geleneksel Bahar Şenliklerini yeniden başlattık. 8 bin kişilik yurt projesinin girişimini Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde yaptık. Yeni düzenlemelerle yeşil kampüs, sürdürülebilir üniversite konsepti ile birçok alanda peyzaj ve bisiklet kullanımına yönelik çalışmaları devreye soktuk" dedi.

Budak, "25 bin metrekare çim alan oluşturduk. Birçok birimimizi yeniden yapılandırdık. Gençlik ve Spor Kulübünü birçok branşta aktif hale getirdik. Spor tesislerimizi yeniledik. Daha öğrenci merkezli bir üniversite anlayışını uygulamaya geçirerek yol gösterici olduk. Kısacası üniversitemizde, sürdürülebilir bilim sanat ve spor kültürü yerleştirmek için gece gündüz çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Öğrencilerimizden gelen her talebi karşılamaya çalıştık. Her öğrencimiz cep telefonu, sosyal medya ve Turkuaz Masa üzerinden rektörüne kolaylıkla ulaşabiliyor. Öğrencilerimizin kariyerine, gelişimine, akademik ve sosyal sıkıntılarını gidermeye yönelik destek sistemleri kurduk. Ege Üniversitesi ile bağlarının devam etmesi ve olanaklarından yararlanabilmeleri için 'Mezun Kartı' uygulamasını başlattık” diye konuştu.

Türkiye'nin 4. üniversitesi olarak kurulan Ege Üniversitesi; 11 bin 500 akademik ve idari çalışanı, 60 bin öğrencisiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürüyor. Ege Üniversitesinde; 17 fakülte, 5 yüksekokul, 10 meslek yüksekokulu (MYO), 9 enstitü, 6 bölüm ve 37 araştırma uygulama merkezi bulunuyor.

Dünya üniversiteleri arasında 125 basamak birden yükselen Ege Üniversitesi, araştırma üniversitesi olma hedeflerine hızla ilerliyor. Ege üniversitesi öğretim elemanlarının, TÜBİTAK'tan projeleri için aldığı bütçe bir önceki yıla göre 2 kat artarak 2018 yılında 49 milyon TL'ye ulaştığı öğrenildi.