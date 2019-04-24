Ege Üniversitesi, "40. Kültür, Sanat ve Spor Şenliği" başladı

Ege Üniversitesi (EÜ)'nde, 40. Kültür, Sanat ve Spor Şenliği, renkli görüntülerle başlarken, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak olmak üzere; üniversite üst yönetimi, senato üyeleri, çalışanlar ve öğrenciler; ellerinde Türk bayrakları ile tören-şölen alanına kadar yürüdü.

Ege Üniversitesi (EÜ)'nde merakla beklenen 40. Kültür, Sanat ve Spor Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın da katıldığı yürüyüş ise tören-şölen alanına kadar sürdü. Yürüyüşe ellerinde Türk bayraklarıyla katılan katılımcılar arasında; üniversite üst yönetimi, senato üyeleri, çalışanlar ve öğrencilerde yer aldı.

Burada oluşturulan şenlik halayında katılımcılar coşkuyla halay çekti. Rektör Budak, kurulan stant alanında “Balık Herkes İçin Sağlıktır” sloganıyla EÜ Su Ürünleri Fakültesi tarafından hazırlanan balık-ekmekleri öğrencilere dağıtıldı.

Şenliğin açılış konuşmasında Egeli öğrencilere seslenen Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Belki omuzlarınıza çok yük veriyoruz. Belki sizlerden çok şey istiyoruz; ama sizler analarınızın, babalarınızın ve üniversite yönetimi olarak bizlerin; özlemleri, hayalleri, umudu ve geleceğisiniz. Sizler, sadece kendi hayallerinizi, umutlarınızı, özlemlerinizi ve geleceğinizi değil, bizim geleceğimizi de şekillendireceksiniz. Hayatınızı şekillendireceğiniz en kritik yıllarınızı geçireceğiniz üniversitemizde; bazen derslerinize girerek, bazen kütüphanede çalışmalarınızı takip ederek, bazen yemekhanede birlikte yemek yiyerek, bazen kaldığınız yurtlara ya da evlerinize misafir olarak sizlerin ne kadar özverili ve yoğun bir çalışma temposu içerisinde olduğunuzu bizzat gözlemliyorum. Ege Üniversitesi Rektörü olarak, bu yoğun çalışma temponuzda sizlere bir nebze nefes aldırmak, kısa bir süre de olsa dinlenmenizi ve eğlenmenizi sağlamak adına 40. kültür sanat şenliğimizi düzenledik” dedi.

"Bir sonraki nesil bizimle aynı dili konuşmayacak"

Bilim ve iletişim teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmelerin en çok etkilendiği alanların başında eğitimin geldiğini vurgulayan Prof. Dr. Budak, "Dünya; tarımda, sanayide, eğitimde, ekonomide, hatta sanatta dijitalleşme boyutuna geçiyor. Bugün çok yüksek puanlarla girdiğiniz bölümler çok değil 10-15 yıl sonra artık geçerli olmayacak. Yeni yeni meslekler, alanlar oluşacak. Bir sonraki nesil bizimle aynı dili konuşmayacak. Hızla değişen teknolojik bilgi, üretim yöntemleri ve iş hayatındaki gelişmelere paralel dinamik bir yapı sergileyen akademik, meslekî ve teknik eğitimin önemi ise tüm dünyada giderek artıyor. Bilgi toplumunun gelmiş olduğu son sanayi devrimi Endüstri 4.0'dır. Endüstri 4.0, makine gücünün insan gücünün yerini alarak üretim süreçlerini kendiliğinden yönetebilir hale gelmesi demektir. Sürdürülebilir iktisadi büyüme, gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşabilme ve rekabet edebilmemiz için Endüstri 4.0 çok büyük önem arz etmektedir. Sanayide gelişmiş ülkeler artık tüm projelerini ve programlarını bunun üzerine şekillendiriyor. Bu dinamik yapı; sürekli kendini yenileyen bir eğitim sistemini, teknolojik altyapı yatırımlarının güçlendirilmesini, dünyadaki gelişmelerin yakından takip edilmesini ve özel sektörle yakın bir işbirliğini gerekli kılmaktadır. Bizlerin de temel önceliği akademik, meslekî ve teknik eğitimi yerel, ulusal ve uluslararası iş piyasalarının beklentilerine uygun yapılandırarak gençlerimize, yani sizlere, gerekli bilgi, beceri ve yetkinliği kazandırmak, dünyayla rekabet edebilmenizi sağlamaktır" diye konuştu.

Gençler "Kurtalan Ekspres" ile coşacak

Gün boyunca amatör grupların konserlerine ve çeşitli dans gösterilerine sahne olan şenlikte, kurulan stantlarda katılımcılar sosyal sorumluluk projeleri ve öğrenci toplulukları kapsamında bilgilendirildi. Kısa film gösterimlerinin, sergilerin, tiyatro gösterilerinin, spor müsabakalarının ve bilgilendirici konferansların gerçekleştirildiği şenliğin ilk gününde, çevre ilçelerdeki okullarda da çeşitli eğlenceli etkinliklerle şenlik heyecanı yaşandı. Gün boyunca düzenlenen faaliyetlerle eğlenen gençler, akşam yapılacak olan “The Rocktors” grubu ve “Kurtalan Ekspres” konserleri ile coşacak.