Ege Üniversitesi 65 yaşında

Ege Üniversitesi (EÜ), Türkiye'nin dördüncü büyük üniversitesi olarak 20 Mayıs 1955 yılında yayınlanan kanunla kuruldu. Üniversite, 65 yılı geride bırakırken, önemli başarılarla adından söz ettirdi. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da, üniversitenin kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemiz, ülkesine ve bilim dünyasına karşı taşıdığı yüksek sorumluluk bilinciyle; pek çok üniversitenin doğduğu yer olmuş, bilim dünyasına binlerce ‘ilk' ve yüz binlerce idealist genç kazandırmıştır" dedi.

"Ege Üniversitesi olarak başarı basamaklarını hızlı ve emin adımlarla tırmanıyor; evrensel nitelikte eğitim programlarımız, güçlü bilimsel araştırma faaliyetlerimiz ve akademik camiada üstlendiğimiz öncü rol ile bilim dünyasında saygın bir konumda bulunuyoruz" diyen Budak, "Mensubu olmaktan büyük bir onur duyduğum Ege Üniversitesinin, bilim dünyasında ulaştığı bu saygın konumu birlikte daha ileri taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Üniversitemizin 65. kuruluş yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutluyor; bugüne dek üniversitemizin gelişimine katkıda bulunan tüm yöneticilerimize, akademik ve idari çalışanlarımıza, mezunlarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bilim için hep birlikte üretmeye devam ettiğimiz başarı dolu yıllar dilerim" şeklinde konuştu.

Dev bir bilim üssü

Türkiye'nin dördüncü üniversitesi olarak bilim yolculuğuna başlayan Ege Üniversitesinin dev bir bilim üssü haline geldiğini söyleyen Prof. Dr. Budak, "Ege Üniversitesi bugün; 17 fakülte, 9 enstitü, 4 yüksekokul, 1 devlet Türk musikisi konservatuarı, 10 meslek yüksekokulu, 6 rektörlüğe bağlı bölüm ve 41 uygulama ve araştırma merkezini bünyesinde barındıran dev bir bilim üssü haline gelmiştir. Bizler, geleceği inşa edecek nesilleri yetiştiriyor; yarının dünyasında hâkim olacak değerlere yön veriyoruz. Bu nedenle Ege Üniversitesi olarak, yalnızca somut başarılarımızla değil; ideallerimiz, ilke ve değerlerimiz ile de örnek teşkil eden bir tablo çizmeye büyük önem veriyoruz. Temel hedefimiz; Ege Üniversitesinin bilime ve insanlığa yüksek fayda sağlayan, nitelikli mezun profiliyle, ülkemizi daima ileri taşıyan bir bilim yuvası olmasıdır. Hedefimize giden yolda, Ege Üniversitesi olarak çok kıymetli bir ayrıcalığa sahibiz. Bizler, yüreklerimizdeki aidiyet duygusu ve bilime tam adanmışlık ruhu ile aynı hedef etrafında buluşan güçlü bir aileyiz" diye aktardı.

"Ülkemizin kalkınmasına önemli ölçüde katkı sağlıyoruz"

Yükseköğretim Kurulunca iki yıl önce yapılan değerlendirmede, "Aday Araştırma Üniversitesi" konumunda bulanan Ege Üniversitesinde Araştırma Üniversitesi olma yolunda önemli adımlar atıldı. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Geride bıraktığımız iki yıl içerisinde; üniversitemiz açısından gururla anacağımız çok kıymetli başarılara imza attık. Üniversitemizi, hak ettiği şekilde ‘Araştırma Üniversiteleri' arasına taşıma yolunda önemli bir mesafe kat ettik. Üniversitemizdeki tüm koşulları, bilime sunduğumuz faydayı arttıracak şekilde geliştirdik, geliştirmeye devam ediyoruz. Bugün, Ege Üniversitesi, toplam 800'ü aşkın laboratuvarı, yüzde 100 doluluk oranı ile çalışan Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve nüvEGE Kuluçka Merkezi ile kuvvetli bir araştırma altyapısına sahip. Güçlü altyapımız, sanayi ve kamu kurumları ile iş birliğinde geliştirdiğimiz özgün model sayesinde bölge ve ülkemizin kalkınmasına önemli ölçüde katkı sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Milli DNA aşısı geliştirme çalışmalarına da öncülük ediyoruz"

Ege Üniversitesinin bünyesinde bulundurduğu tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi ile sağlık alanında pek çok ilke imza attıklarını ifade eden Prof. Dr. Budak, son olarak şöyle devam etti:

"Tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi hastanelerimiz, Sağlık Bakanlığı tarafından ‘A Plus Hastane' ilan edildi. Sağlık altyapımızı kuvvetlendirmeye yönelik yaptığımız her çalışma, bugün tüm dünyanın mücadele ettiği covid-19'a karşı güçlü bir duruşa sahip olmamızı sağladı. Hastalığın test, tanı ve tedavisinde üstlendiğimiz rolün yanı sıra; başarıyla sürdürülen milli DNA aşısı geliştirme çalışmalarına da öncülük ediyoruz. Bugün, her anlamda daha güçlü bir üniversite olarak, fayda ve hizmet ağımızı toplumun tüm kesimlerine ulaştırıyor; ülkemizin ihtiyaçlarının karşılanmasında aktif bir rol üstleniyoruz” diye konuştu.