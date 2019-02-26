Ege Üniversitesi, 73 öğrenci topluluğu ile dikkat çekiyor

Kampüs içerisinde kurulan stantlarla üye kaydı yapan topluluklar, üniversitenin değişik akademik birimlerinde öğrenimlerini sürdüren öğrencilerin serbest zamanlarını daha iyi değerlendirmelerini, tanışıp yeni arkadaş ortamları oluşturmalarını; ayrıca sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler düzenlemelerini ve bu faaliyetlere katılmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Ege Üniversitesi'nde (EÜ) faaliyet gösteren öğrenci topluluklarının tanıtım stantlarını ziyaret ederek, Egeli gençlerle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitenin 73 öğrenci topluluğu ile dikkat çektiğini belirtti. Budak, "Öğrenci topluluklarımız, üniversitenin sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal hayatına değer katan önemli çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Bu ziyaretimiz esnasında da öğrencilerimiz bahar yarıyılında yapacakları etkinliklerle ilgili bilgi paylaşımında bulundular" dedi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Amerikan Futbol Takımı Başkanı Bayram Can Korucu, "Biz Ege Üniversitesi Amerikan Futbol Okul takımıyız. Önce kayıtları alıyoruz ve arkadaşlarımıza zorluklar nedir, nasıl eşyalar getirmeleri lazım, antrenmanlarda neler yapılıyor, bunları anlatıyoruz. Sonrasında bu sporda neler önemli, nasıl duruşlar lazım, ekipmanlar nasıl kullanılır, nasıl beslenmemiz gerektir, bunlar üzerinde duruyoruz" dedi.

Ege Üniversitesi İşletme Topluluğu Başkanı Cahide Kurnaz da, "Topluluğumuzun sosyal aktiviteleri, salon etkinlikleri ve sosyal sorumluk projeleri var. Bu yıl birçok etkinliğe imza attık. Bunlar arasında Ege Farkındalık Müzikali, Ekonomi Zirvesi gibi projelerimiz oldu. Bu dönem planlarımız arasında ‘Yarının Bilgeleri Etkinliği ve Kariyer” etkinliği yapmak var" diye konuştu.

Atatürkçü Düşünce Topluluğu Başkanı Özcan Bal ise kampüsteki en eski ve en köklü topluluklardan birisi olduklarını ifade etti.

Ege Üniversitesi öğrenci topluluklarına kayıtların, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı önünde ve Prof. Dr. Sermed Akgün Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu etrafında kurulan stantlarda devam ettiği belirtildi.