Ege Üniversitesi ailesi Mehmetçiğe 'asker selamıyla' destek verdi

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, ”Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemizin ve bölgemizin huzur ve refahı için başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile hem sahada hem de masada ülke olarak büyük zafer elde ettik" dedi.

Ege Üniversitesi (EÜ) üst yönetimi, senato üyeleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler; EÜ Tören Şölen Alanında bir araya gelerek, teröre karşı mazlumların yanında olduklarını bildirerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlerin ve tüm şehitlerin adına Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, burada yaptığı konuşmada Barış Pınarı Harekatına destek verdi. Budak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemizin ve bölgemizin huzur ve refahı için başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile hem sahada hem de masada ülke olarak büyük zafer elde ettik. Tarihi, zaferlerle dolu bir milletin evlatları olarak elde edilen bu başarıyla çok büyük bir gurur duyuyoruz. 9 Ekim tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu ile birlikte; Suriye'nin kuzeyinde malum terör örgütlerine karşı başlattığı harekatla, sadece kendi sınırlarını güvence altına almamış, mazlum bölge halkının da savunucusu olmuştur. ‘Biz geri adım atmayacağız, atamayız' diyerek dik bir duruş sergileyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlığı ve tarih yazan kahraman ordumuzun başarısı ile bölgede barış ve huzur tahsis edilmiştir. Bilinmesini isterim ki bizler, devletimizin ve milletimizin bekası için milli birlik ve beraberlikten asla taviz vermeden, terör odaklarına karşı her zaman devletimizin ve şanlı ordumuzun yanında yer alacağız. Dik duruşun ve inancın sembolü olan bu kutlu zaferde; hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yararlanan kahraman askerlerimize ise acil şifalar diliyorum. Allah, devletimize, milletimize zeval vermesin. Biz Türkler, asker doğar, asker yaşar ve günü geldiğinde vatanı için şehit oluruz. Azizi milletimin asker evlatlarına selam olsun" şeklinde konuştu.

Tören sonunda Rektör Prof. Dr. Necdet Budak ve törende yer alan tüm katılımcılar, asker selamı ile Mehmetçik'e selam gönderdi.

Törenin ardından öğrenci toplulukları tarafından kurulan stantta Mehmetçiğe mektup yazan Rektör Budak, şehitler hayrına dökülen lokma hayrına katıldı.