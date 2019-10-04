Ege Üniversitesi araştırma projeleri ve sanayi iş birlikleri ile fark oluşturdu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), "2018 Üniversite Yıllık İzleme ve Değerlendirme Raporunda", üniversiteleri 5 ana alan altında, 45 göstergeye göre yıllık olarak izleyerek değerlendirdi. Bu raporda, Ege Üniversitesi (EÜ) öne çıktı. Üniversite, özelikle; TÜBİTAK projeleri, üniversite-sanayi iş birliği, yeşil üniversite gibi alanlarda dikkat çekti.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın göreve gelmesi ile sanayi kuruluşları ve diğer kamu kurumlarıyla iş birlikleri artması dikkat çekerken, bu girişimlerin rapora da yansıması sevinçle karşılandı.

Eğitim ve sosyal sorumluluk alanlarında da etkin olan Ege Üniversitesinin, bu alanlarda başarılı olduğunu göstergeler ise şöyle; öğrencilerin yaptığı sosyal veya endüstriyel proje sayısı akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı, Üniversitenin Academic Ranking of World Universities'e (ARWU) göre dünya sıralaması, mezun olan doktora öğrenci sayısı ve dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı.

Öte yandan Rektör Budak, rapordan sonra eksiklerin tespit edilerek kısa sürede bunlarında iyileştirileceğini söyledi. Budak, "Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç hocamız öncülüğünde yeni YÖK, Türk yükseköğretim sistemi içerisinde pek çok önemli ve anlamlı uygulamayı hayata geçirdi. Yükseköğretim Kurulu; üniversitelerimizin yürüttükleri faaliyetleri ölçmek, akademik ve sosyal rekabet gücünün gelişimini tespit etmek amacıyla yıllık olarak izleyerek değerlendirdi. Raporda, üniversitemizin özellikle; TÜBİTAK ve Ar-Ge projeleri, üniversite-sanayi işbirliği ve yeşil üniversite gibi alanlarda öne çıktığını görüyoruz. Karnemiz bize ayrıca üniversitemizin geliştirmemiz gereken yanlarını ortaya koyuyor. Eksikliklerimizi tespit ederek en kısa sürede bunlarla ilgili iyileştirme çalışmalara başlayacağız" dedi.