Ege Üniversitesi bir önceki yıla göre 4 basamak birden yükseldi

Türkiye'nin en girişimci ve yenilikçi üniversiteleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklandı. Dört farklı kritere göre belirlenen sıralamada, Ege Üniversitesi bir önceki yıla göre 4 basamak birden yükselerek ilk 10 üniversite içinde yer aldı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemizi hak ettiği yere getirmek için kısa sürede gerçekleştirdiğimiz girişimci ve yenilikçi uygulamaların sonuçlarını almaya başladık. Oluşturduğumuz girişimcilik ruhu ve yenilikçilik kültürü meyvelerini vermeye başladı" dedi.

TÜBİTAK tarafından hazırlanan üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre sıralandığı "Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi", Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklandı. Dört farklı kritere göre yapılan değerlendirmede, bir önceki yıla göre dört basamak birden yükselen Ege Üniversitesi (EÜ) ilk 10'da yer aldı. Araştırma üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen EÜ, bu yıl 7'nci kez oluşturulan endeks sıralamasında, bugüne kadarki en yüksek derecesine ulaştı.

"Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yetkinliği", "Fikri Mülkiyet Havuzu", “İş Birliği ve Etkileşim ile Ekonomik Katkı" ve "Ticarileşme" olmak üzere dört boyut altında 19 göstergeye göre hazırlanan sıralamada, üniversitelerin yalnızca girişimcilik ve yenilikçilik performansları dikkate alındı. Öğretim üye sayısı 50'nin üzerinde olan 164 üniversiteden toplanan 1 milyon hücrelik veri seti, 9 aylık yoğun ve titiz bir çalışmayla değerlendirildi. TÜBİTAK öncülüğünde yürütülen çalışmaya; Hazine ve Maliye Bakanlığı, YÖK, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, KOSGEB, Türk Patent, TÜBA, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi ve üniversitelerin aralarında bulunduğu 247 kurum katkı sundu.

Ege Üniversitesi değerlendirmeye alınan 19 gösterge içinde yer alan “Proje Sayısı”, “Projelerden Elde Edilen Fon Tutarı”, “Sanayi İş Birliği ile Yapılan Projelerden Elde Edilen Fon Tutarı”, “Uluslararası İşbirliği ile Yapılan Projelerden Elde Edilen Fon Tutarı” başlıklardan 100 üzerinden 90 ve üzeri puanlar alarak büyük bir başarıya imza attı.

"Güçlü bir üniversite-sektör iş birliği ve kültürü oluşturduk"

Ege Üniversitesini hak ettiği yere getirmek için kısa sürede gerçekleştirilen girişimci ve yenilikçi uygulamaların sonuçlarını almaya başladıklarını ifade eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemizde girişimcilik ve yenilikçilik anlamında kısa sürede önemli adımlar attık. Ege Bölgesi'nin en köklü eğitim kurumu olan üniversitemizin, bilimsel birikimini bölge sanayisinin gelişimi için seferber ettik; çünkü biz Ege Üniversitesi ailesi olarak ülkemizin geleceğinin sanayi-üniversite işbirliğinde olduğuna inanıyoruz. Bu düşünce ışığında üniversite-sanayi kuruluşları arasındaki iş birliklerinin oluşturulması ve bölge sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin geliştirilmesine özel ehemmiyet gösterdik. Bu iş birliğini slogan olmaktan öteye taşıyarak önemli adımlar attık. Üniversitemiz bünyesinde alanlarında uzman akademisyenlerimiz ile birlikte İzmir merkez ve periferideki organize sanayi bölgeleri ve meslek odalarına yaptığımız ziyaretlerde kente ve ülkeye fayda sağlayabilecek olası ortak projeleri masaya yatırdık. Bu çerçevede akademisyenlerimiz ile iş dünyasını bir araya getirerek, güçlü bir üniversite-sektör işbirliği ve kültürü oluşturduk" diye konuştu.

"Tüm çabalarımızın semeresini görmeye başladık"

Ege Üniversitesinde hayat geçirilen diğer uygulamalar ile de bilgi veren Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Pek çok yenilikçi ve girişimci proje ve uygulamanın yanı sıra bakanlarımızı misafir ederek, Ege Üniversitesinin potansiyelini aktarma fırsatı bulduk. Ege Üniversitesi Teknoparkını büyüttük. Geleceğimizi şekillendiren kongreler ve bilimsel toplantılar düzenledik. Özellikle araştırma faaliyetlerine tam destek vererek, multidisipliner bir anlayışla bütün akademik birimlerin eş güdüm halinde hareket ettiği bir yapı kurduk. Böylece güçlü bir Ar-Ge ve inovasyon altyapısı oluşturduk. Tüm bu çabalarımız sonucunda; TÜBİTAK-ARDEB programından aldığımız bütçe desteğini 2018 yılında önceki yıla göre 2 kat artırarak 47 milyon 859 bin 284 TL'ye çıkarttık. URAP tarafından dünya bilim alanı sıralamaları dikkate alınarak hazırlanan rapora göre; en az 11 alan sıralamasına giren üniversiteler arasında üniversitemiz pek çok branşta farklı kuruluşların sıralamalarında dünyada ilk 500 içinde yer alarak, 33 dünya alan sıralamasına girmeyi başardık. Şimdi de bakanımızın açıkladığı Türkiye'nin en girişimci ve yenilikçi üniversiteleri arasında yer alarak tüm çabalarımızın semeresini görmeye başladık. Kısa sürede ulaştığımız hedefler, gerçekleştirdiğimiz bu başarılar değerli ekip arkadaşlarımızın, akademik ve idari çalışanlarımızın gösterdikleri üstün gayret ve emekleri sayesindedir. Hepsine gönülden teşekkür ediyorum” dedi.