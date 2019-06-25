Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi kuruldu

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Ege Üniversitesine bağlı Çeşme Turizm Fakültesi kuruldu.

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı enstitü, fakülte ve yüksekokulların kurulması, kapatılması ve adlarının değiştirilmesi hakkındaki Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararında, Ege Üniversitesine bağlı Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu'nun kapatılması ve yerine Ege Üniversitesine bağlı Çeşme Turizm Fakültesi kurulması da yer aldı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, kararla ilgili şöyle konuştu:

"Ülkemiz, son yıllarda gerçekleştirdiği çalışmalarla dünya turizminde söz sahibi ülkeler arasında yer almaktadır. Gerek tarihiyle, gerek doğasıyla kusursuz bir coğrafyada yaşıyoruz. Uluslararası turizm pazarında gerek turizm gelirleri ve gerekse gelen turist sayısı bakımından önemli bir sıçrama yaparak dünyanın önemli turizm markalarından bir haline gelmiştir. Ülkemiz turizminin öncü merkezlerinden Çeşme ilçemizde eğitim öğretim ve bilimsel çalışmalarına devam eden Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulumuz artık Çeşme Turizm Fakültesi olarak ilçemize, İzmir'imize, Ege Bölgemize ve ülkemize hizmet verecek. İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi, hem deniz ve güneş hem de arkeoloji ve gastronomi potansiyelinin yanı sıra kültür, sanat ve tüm alternatif turizm duraklarıyla önemli bir çekim merkezi. Çeşme ilçemiz de ülkemizin önemli turizm merkezlerimizden birisi. Dolayısıyla, Ege Üniversitesi olarak buradaki potansiyeli değerlendirmek adına çalışmalarımızı artık fakülte bazında yürüteceğiz. Çeşme, Turizm sektörü öğrencileri için eşsiz bir uygulama alanı. Yeni kurulan fakültemizin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, sektöre kalifiye turizmciler yetiştireceğimize yürekten inanıyorum” diye konuştu.