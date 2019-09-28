Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesinde açılış heyecanı

Yüksek okul olarak eğitim verirken bu yıl fakülteye dönüştürülen Çeşme Turizm Fakültesi açılış töreninde konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Fakültemizin kültürel yönden donanımlı, mesleğinin ve ülkesinin ihtiyaçlarını karşılayabilen turizmciler yetiştireceğine ve akademik olarak sektöre yön veren projeler üreteceğine olan inancımız tam" dedi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Çeşme Turizm Fakültesinde akademik yıl başladı. Dünya Turizm Gününde eğitimler başlarken, törene Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da katıldı.

Eşsiz tarihi dokusu, doğal zenginlikleri ve kültürel değerleriyle dünya turizminde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Budak, "Bu tarihi ve doğal güzellikleri ile Çeşme'nin turizm potansiyeli ise hem bölge hem de ülke ekonomisi için yadsınamaz bir gerçek. Sunduğu turizm olanakları açısından ilçemiz, ülke turizmine canlılık getirmekte, özellikle bölge ekonomisine ciddi katkılarda bulunmaktadır. Bizler de Ege Üniversitesi olarak ilçemizin potansiyelinin farkındayız ve bu bölgede Ege Üniversitesi gibi köklü bir eğitim kurumunun mevcudiyetini önemsiyoruz. Bizler Çeşme'nin turizm potansiyeline hem öğrencilerimiz hem akademisyenlerimizle katkıda bulunmak istiyor, çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz. Yüksek okulumuzun, Fakülteye dönüştürülmesi de bu çabalarımızın somut bir örneğini oluşturuyor" şeklinde konuştu.

Çeşme Turizm Fakültesinin fiziki ve akademik ihtiyaçlarına cevap vermek için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Budak, "Bölge açısından önemli yere sahip olan okulumuzun güçlendirilmesi ve hak ettiği noktaya gelebilmesi için bölgenin tüm paydaşlarıyla sivil toplum kuruluşları, turizm sektörünün temsilcileri, yerel yönetimimizle daha önce de bir araya gelerek önemli bir yol kat ettik. Bu iş birliğinin hem ilçemizin için hem de fakültemizin geleceği için güçlenerek devam edeceğine yürekten inanıyorum" dedi.

"Sektöre yön veren projeler üreteceğine olan inancımız tam"

Yüksek okulun fakülteye dönüşmesinin gerek akademik gerek pratik uygulamalar anlamında EÜ'ye ve İzmir'e önemli katkıları olacağına inandığını kaydeden Budak, "Fakültemiz bünyesinde lisans eğitimini daha fazla öğrenciye ulaştırmayı ve lisansüstü eğitim sayısını artırmayı hedefliyoruz. Çeşme Turizm Fakültemiz; artık araştırmaya, proje üretmeye ve paydaşlarla iş birliğini yoğunlaştırmaya yönelik faaliyetlere daha çok ağırlık verebilecek. Fakültemizin kültürel yönden donanımlı, mesleğinin ve ülkesinin ihtiyaçlarını karşılayabilen turizmciler yetiştireceğine ve akademik olarak sektöre yön veren projeler üreteceğine olan inancımız tam" dedi.

Törende konuşan Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara ve Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme'de turizmin yükselmesi için eğitimin önemine değindi.

Törene; Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, Prof. Dr. Canan Abay, Prof. Dr. Kutsal Turhan, Çeşme Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Adnan Türksoy, EÜ senato üyeleri, Çeşme'deki sivil toplum kuruluşları ve turizm sektör temsilcileri ile öğrenciler katıldı.