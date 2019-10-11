Ege Üniversitesi (EÜ)'nde bilimi sanatla buluşturan yarışma ve sergi

Ege Üniversitesi (EÜ) Merkezi Araştırma Test ve Analiz Laboratuvarı Uygulama ve Araştırıma Merkezi (EGE MATAL), çalışmalar esnasında yakalanan görüntülerin yer aldığı 'Mikroskopinin Büyüleyici Dünyası-II' isimli görüntü yarışması ve sergisinin açılışını yaptı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen, Ege Üniversitesi (EÜ) Merkezi Araştırma Test ve Analiz Laboratuvarı Uygulama ve Araştırıma Merkezi (EGE MATAL) bünyesinde yer alan Taramalı Elektron Mikroskopu (SEM) ile alınmış görüntüler ile mikroskopinin etkileyici dünyası sanatseverlerle buluştu.

Serginin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Bilim ve sanat; insanlığın varoluşundan bu yana birbiriyle yakından ilişkili iki temel olgudur" dedi.

Budak, "Bizlere hayata dair iki ayrı perspektif sunan bilim ve sanat, daima birbirlerinden bir parça barındırırlar. Birbirinden farklı metotlar kullanan her iki dal da aslında bizleri kavrayan gerçekliği anlamayı, anlatmayı ve aydınlatmayı amaç edinmiştir. Çağımızın en değerli buluş ve tasarımları; sanat ve bilimin kusursuz birlikteliğinden doğmaktadır. Bizler de başarıya giden yolun, sanatla bütünleşmiş farklı disiplinlerin birlikteliğinden geçtiğini biliyor, çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Bugün de, bilim ve sanatın birlikteliğinden doğan büyüleyici bir atmosferde bir arada bulunuyoruz. Güçlü laboratuvar alt yapısı ile Üniversitemizde üretilen bilime kıymetli katkılar sunan MATAL; bu değerli etkinlikle bilimin bünyesinde barındırdığı sanatı toplumla buluşturuyor" dedi.

Taramalı Elektron Mikroskopu ile görüntülendi

Sergide yer alan elektron mikroskobundan elde edilen görüntülerin sanatsal bir perspektif çerçevesinde sergilendiğini ifade eden Budak, "Bu kez, laboratuvar görüntülerini yalnızca bilimsel açıdan değil aynı zamanda estetik ve görsel olarak değerlendiriyoruz. Farklı dalları bir araya getiren, olay ve olguları çeşitli boyutlarıyla ele alabilmemizi sağlayan bu tür etkinlikler bizler için oldukça değerli. Günümüzde başarı, çalışmalarınıza ve bakış açınıza farklı perspektifleri ne kadar entegre edebildiğinizle yakından ilişkilidir. Bu anlamda sanatın bizlere sunduğu kavrama ve özgün yorumlama yetisinin bilgiyi ele alış biçimimizi güçlendirerek bilimde ilerlememize yol açacağına inanıyorum. Sahip olduğu güncel, nitelikli ve güçlü laboratuvar altyapısıyla, üniversitemiz potansiyelini hem kurum içi hem kurum dışı paydaşların hizmetine açarak araştırma üniversitesi olma hedefimize değerli katkılar sunan Merkezimize, sanatla bilimi bir araya getiren bu sergiye öncü olmasından dolayı tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

2 bin 68 adet örnek incelendi

EGE MATAL Müdürü Prof. Dr. Suna Timur da, "Mikroskopi doğada gerçekleşen pek çok olayı aydınlatmak bu olayların arkasındaki mekanizmaları araştırma amacıyla kullanılan son derece önemli bilimsel bir tekniktir. Moleküler düzeyde alınan görüntüler çoğu zaman son derece estetik ve sanat eserlerini andıran niteliklere sahiptir. Bu bağlamda doğanın aslında sanatı içerisinde barındırdığı son derece açıktır. Online-randevu sistemi ile hizmet vermeye başlayan EGE MATAL'da taramalı elektron mikroskobunda toplamda 321 saatlik analiz yapılarak, 2 bin 68 adet örnek görüntülendi" şeklinde konuştu.

Açılışa ayrıca; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turhan, EÜ Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Yaşa, EÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Rüçhan Sertöz ve Prof. Dr. Sibel Göksel, EÜ Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Tuncay Göksel, akademisyen ve öğrenciler katıldı.