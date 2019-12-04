Ege Üniversitesi, GreenMetric sıralamasında 84 sıra birden yükseldi

Ege Üniversitesi “Dünya Yeşil Üniversiteler” sıralamasında yükselişini 2019'da da sürdürmeye devam diyor. Ege Üniversitesi, Endonezya Üniversitesi tarafından yapılan Dünya Yeşil Üniversiteler (GreenMetric) sıralamasını arttırarak 28 basamak birden yükseldi. Son iki yıl içinde ise toplamda 84 sıra birden yükseldi.

Üniversiteleri “Sürdürülebilirlik” olgusu kapsamında değerlendirmek ve bu yönde kampüslerin gelişimini sağlamak amacıyla yapılan sıralama uygulaması 2010 yılından bu yana devam ediyor. Ege Üniversitesinin sosyal, kültürel, sportif, çevresel, bilimsel ve eğitim hayatına değer katan önemli projeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Egeli gençlerin yeşil ve yaya öncelikli nitelikli bir üniversitede eğitim almaları için yoğun gayret gösterdiklerini söyledi.

GreenMetric tarafından 2019 yılında yapılan değerlendirmede Ege Üniversitesinin 5725 total puanla, 780 üniversite içerisinde 259'uncu sırada yer aldığını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Budak, “Üniversitemiz Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığıyla donanımlı çevre uzmanları yetiştiriyoruz. Toplumumuzu bilinçlendirme ve çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla pek çok proje yürütüyoruz. Üniversite olarak her konumda ve koşulda çevre olgusunun doğasına uygun bir biçimde çok uzmanlı olarak bilgi üretimine özen gösteriyoruz” dedi. Rektör Prof. Dr. Budak, “GreenMetric sistemine her geçen yıl katılan üniversite sayısının hızla artmasına rağmen Ege Üniversitesi olarak sıralamadaki yerimiz giderek yükseliyor” dedi.

“Ege Üniversitesi 84 basamak birden yükseldi”

Yeşil Üniversiteler Sıralamasına ilk kez 2016 yılında başvuran Ege Üniversitesi, bu yılda 780 üniversite içerisinden 259'uncu, 2018 yılında 287'inci, 2017 yılında 343'üncü sırada yer almıştı. Son iki yılda Ege Üniversitesi 84 basamak birden yükseldi. Ege Üniversitesi ayrıca tüm devlet üniversiteleri arasında 6'ıncı sırada yer aldı.

“Binalar ve Altyapı”, “Enerji ve İklim Değişikliği”, “Atıklar”, “Su”, “Ulaşım” ve “Eğitim” gibi kriterlerin değerlendirilmesi sonucu oluşturulan sıralamada; 2018 yılında “Binalar ve altyapı ile “Ulaşım” ana başlıklarında yükselişini sürdüren Ege Üniversitesi, 2019 yılında “Enerji ve İklim Değişikliği”, “Atıklar”, “Su”, “Ulaşım” ve “Eğitim” alanlarında da yüksek puanlar alarak yükselişini sürdürdü. Ege Üniversitesi'nin yükselişinde, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak tarafından başlatılan “Yaya Öncelikli Yeşil Kampüs” projesi kapsamında gerçekleştirilen Unibike uygulaması, kampüs içi araç trafiğinin azaltılması, yeşil alanların artırılması ve toplam bütçeden sürdürülebilir çevre için ayrılan payın yüksek olması da etkili oldu. Aynı zamanda çevre ile ilgili yayın, etkinlik, açılan ders sayısı ve proje sayılarının artmış olması da yine bu puan artışını sağlayan etkenler olarak yorumlandı.

GreenMetric

Yeşil Üniversiteler Sıralaması (GreenMetric), Endonezya Üniversitesi tarafından üniversitelerin sürdürülebilirlik kapsamında değerlendirilmesi için 2010 yılında 95 üniversite ile başlatılan bir sistemdir. Sistem, üniversiteleri “sürdürülebilirlik” olgusu kapsamında değerlendiriyor ve bu yönde kampüslerin gelişimini sağlamayı amaçlıyor. Yeşil Üniversiteler Sıralama sistemi değerlendirme yaparken; altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atıklar, su kaynakları, ulaşım ve eğitim gibi alanlarda değerlendiriyor. Her değerlendirme alanı için puanlanıyor ve yükseköğretim kurumları bu değerlendirmelerden aldıkları toplam puanlara göre sıralanıyor.