Ege Üniversitesi Hastanesi mutfağında “Güvenli Yemek Üretimi” tescillendi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beslenme Hizmetleri Müdürlüğü, pandemi koşullarına rağmen, gıda güvenliği ve hijyenden ödün vermeden, yılda yaklaşık 450 bin yetişkin ve 19 bin çocuk hastanın tıbbi beslenme tedavilerinin güvenli, kaliteli ve lezzetli yemek üretimiyle hizmetlerini sürdürüyor. Hastane mutfağı, gıda güvenliği sisteminde tarladan tabağa izlenebilirlik ilkesini esas alan “ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi” denetlemesini başarıyla tamamlayarak mevcut belgenin devamlılığını sağladı.

Hastane mutfağında ‘Güvenli Yemek Üretimi'nin tescillendiğini söyleyen Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, pandemi koşullarında hijyene olağanüstü bir şekilde dikkat edildiğini dile getirdi. Rektör Budak, “Kritik kontrollerden geçerek güvenli bir şekilde hastaya ve personele ulaşan yemeğin üretimi sırasında 72 form ile yaklaşık 500 noktada kontrol sağlanıyor. 3 ayda bir mutfak içinde 30 farklı noktadan alınan örneklerle mikrobiyolojik analizler yapılıyor. Hastalarımızın, hasta yakınlarımızın ve çalışanlarımızın sağlığına önem veriyoruz. Kaliteli bir sağlık hizmetinin yanında, beslenme konusunda da örnek bir mutfağımız var. Özverili çalışmalarından dolayı personelimize teşekkür ediyorum” dedi.

“Hedef sağlık sektöründe öncü kurum mutfağı olmak”

Hijyene üst düzeyde dikkat edildiğini belirten Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beslenme Hizmetleri Müdürü Başdiyetisyen Dr. Derya Hopancı Bıçaklı, beslenmenin özellikle pandemi döneminde hasta tedavisinin en önemli parçalarından biri olduğunu ve Ege Üniversitesi Beslenme Hizmetleri Müdürlüğü olarak bu konuda sağlık sektöründe öncü kurum mutfağı olmayı hedeflediklerini ifade edip desteklerinden dolayı Rektör Budak'a teşekkür ettiğini söyledi.