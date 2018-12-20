Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yangın, hastalar tahliye edildi

Ekipler, yangına müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesi diyaliz bölümünde sebebi belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangın nedeniyle dumanlar binayı sarınca bazı hastalar hemen tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle, hastaların bahçede bekletildiği, bir müddet sonra ise içeriye alınacağı kaydedildi.