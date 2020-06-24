Ege Üniversitesi Hastanesinin yeşil alan miktarı 2,5 kat arttı

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın öncülüğünde hayata geçirilen "Yaya Öncelikli Yeşil Kampüs" projesi kapsamında, tıp fakültesi hastanesinde yeşil alan miktarı yaklaşık 2,5 kat artış gösterdi. Ege Üniversitesi Hastanesi Kampüsünde, 16 bin 30 metrekare olan yeşil alan miktarı son üç yılda yapılan peyzaj ve rekreasyon çalışmaları ile 36 bin 31 metrekareye ulaştı. Ayrıca, çevre düzenlemeleri kapsamında hastane kampüsüne 730 metre yürüyüş parkuru yapıldı.

Her mevsim yeşil ve sürdürülebilir bir kampüs oluşturmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemizin yeşillendirilmesi ve çevre düzeninin sağlanması, öncelik verdiğimiz hedeflerimizden birisi. Bu doğrultuda ilk etapta kampüsümüzdeki araç trafiğini azalttık. Kötü görüntüye sebep olan yapıları kaldırdık. Kampüsümüzdeki yeşil alan miktarını iki yılda 4 bin 600 metrekareden 80 bin metrekareye çıkardık. Bu çalışmalarımız sonucunda da Greenmetric Dünya Yeşil Üniversiteler sıralamasında 84 basamak birden yükseldik" dedi.

EÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin halkla en fazla buluşmanın yaşandığı yer olduğunu belirten Rektör Budak, "Sadece İzmir'e değil, tüm bölgeye ve hatta ülkemize hizmet eden hastanemiz, yoğunluğun da en fazla yaşandığı birimimiz. Burada aldığımız önlemler ile araç ve insan trafiğini düzene soktuk. Yaptığımız peyzaj ve rekreasyon çalışmaları ile hastanemizde 16 bin 30 metrekare olan yeşil alan miktarını 36 bin 31 metrekareye çıkarttık. Yine 730 metre yürüyüş parkını hastane kampüsümüze kazandırdık. Gerek ana kampüsümüzü gerekse hastane kampüsümüzü, Ege Üniversitesi markasına yakışır bir çehreye kavuşturmak için yeşillendirme ve çevre düzenleme çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.