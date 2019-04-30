Ege Üniversitesi Kampüsü "Bilim Haftası Etkinliği" ile renklendi

Ege Üniversitesi (EÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (EBİLTEM) Teknoloji Transfer Ofisi iş birliğiyle, "Bilim Haftası" etkinliklerinin 10.'su gerçekleşti. Kapılarını açan "Bilim Haftası" stantları, 7-14 yaş grubu çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü.

Bilimi özellikle ilköğretim çağındaki çocuklara sevdirmek ve bilimsel yaklaşımı benimsemiş genç nesiller yetiştirmenin önemini vurgulamak amacı taşıyan Ege Üniversitesi (EÜ), Bilim Haftası'nda önemli etkinlikler düzenledi. 10'su gerçekleştirilen etkinliğe, 7-14 yaş grubu çocuklar ilgi gösterdi.

EÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Otopark Alanı'nda meraklılarına kapılarını açan "Bilim Haftası" stantları iki gün boyunca tüm öğrencilere açık olacak. "Bilim Haftası" etkinlikleri kapsamında öğrenciler, Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Uygulama Araştırma Merkezi, Botanik Bahçesi Herbaryum Uygulama Araştırma Merkezi, Laboratuvar Hayvanları Uygulama Araştırma Merkezi ve Merkezi Test Analiz Laboratuvarı'nı gezdi.

Botanik Bahçesi Herbaryum ve Araştırma Merkezi'ni dolaşan öğrencilerin velileri, çalışan personelin yakın ilgisinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Çocuklarının eğlenceli bir yolla doğayı sevmeleri için fırsat sunulduğunu belirten veliler, çocuklarının; çiçek, ağaç polenleri ve dökülen yapraklarla doğal esans yapmayı öğrendiklerini, böylece doğanın insanlara sunmuş olduğu güzelliğin farkına vardıklarını belirtti.

Yine hafta nedeniyle etkinliğe katılım gösteren velilerden Birsel Dinç ve Şule Kayıt, "Biz okulumuzun halkla ilişkiler bölümü aracılığı ile bu etkinliğe katılım sağladık. Daha önceki yıllarda da bu üniversitedeki etkinlikleri takip etmiştik; çünkü öğrencilerimize yararı olacağına inanıyoruz ve onları bilimle tanıştırmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Bilim Haftası stantlarını öğrencileriyle dolaşan öğretmen Merve Solak da, "Öğrencilerim en çok Ziraat Fakültesi standını sevdiler; çünkü orada tohumun yetişmesi için nelerin gerekli olduğu ile ilgili bilgiler aldık ve bitki ekimi gerçekleştirdik. Taşlar ve kayaçlarla ilgili de önemli bilgiler verildi. Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü standını dolaşmak da öğrencilerim için çok keyifli idi. Orada da farklı toplumların kullanmış olduğu güzel şapka örneklerini gördük" diye aktardı.