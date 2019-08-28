“Ege Üniversitesi Köyümüzde” projesi Bayındır Çınardibi Mahallesinde

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Tüm eğitim kurumları gibi bizler de bilgiyi toplumla buluşturma ilkesiyle hareket ediyoruz. Orada uzakta bir köy var ve uzaktaki köyümüzle bağ kurmalı, oraya gitmeliyiz” diye konuştu.

Bayındır Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen proje kapsamında, Egeli akademisyen ve öğrenciler, çiftçi eğitiminin yanı sıra sağlık ve diş taramaları, el sanatları, yöresel kıyafet sergisiyle astronomi gözlemi gibi etkinlikler yapıldı.

Ege Üniversitesinin bilgi birikimini toplumla paylaşmak amacıyla geliştirdiği “Ege Üniversitesi Köyümüzde” projesinin yeni adresi Bayındır ilçesinin Çınardibi Mahallesi oldu.

Ege Üniversitesi(EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, Egeli akademisyen ve öğrenciler, Çınardibi'nde yaşayanlarla bir araya geldi. Bayındır Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen programda, konuşan Rektör Budak, “Ege Üniversitesi, bilgi ve tecrübesini ülkesinin talep ve ihtiyaçlarına adayan, çağın gereklilikleri doğrultusunda kendini sürekli olarak yenilemeye ve geliştirmeye özen gösteren bir üniversitedir. Bilime ve bilgiye dair sahip olduğumuz bu tutum, bizleri ayrıcalıklı kılan en önemli unsurlardandır. Bizler için eğitim; araştırma, üretme, paylaşma, değer katma, geliştirme ve fayda sağlama temelleri üzerine kuruludur” dedi.

“Uzaktaki köyümüze de gitmeliyiz”

Ege Üniversitesi olarak Ege'de üretilen bilginin, toplumu oluşturan bireyler arasında paylaşılmasıyla çoğalacağına inandığına değinen Rektör Budak, Ahmet Kutsi Tecer'in “Orada bir köy var uzakta” şiirini hatırlatıp, “Orada uzakta bir köy var ve uzaktaki köyümüzle bağ kurmalı, oraya gitmeliyiz. Bu nedenle bilgi, birikim ve tecrübelerimizin üniversitemiz sınırlarını aşarak topluma aktarılmasına büyük önem veriyoruz” diye konuştu.

Toplumsal faydayı ilke edindiklerini söyleyen Rektör Budak, “Projemiz kapsamında çeşitli ilçelerimizin köylerine gezilerde bulunduk. Buralarda yaşayan köy sakinlerinin fiziki ve beşeri ihtiyaçlarını dinledik. Bölge halkının ihtiyaçlarına cevap vermek adına bir dizi çalışmalar yürüttük. Çalışmalarımız neticesinde Ziraat, Tıp, Diş Hekimliği, Su Ürünleri ve Mühendislik fakültelerimiz; Emel Akın Meslek Yüksekokulumuz; konservatuvarımız; Madde Bağımlılığı Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitümüz; Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümümüzden değerli öğretim elemanlarımızla harekete geçtik. İzmir'imizin güzel ilçelerinin ihtiyaçlarına yanıt vermek, gelişimlerine katkı sağlayabilmek için çeşitli etkinlikler planladık. Projemiz kapsamında bugüne dek gezdiğimiz yerlerden aldığımız olumlu dönüşler, çabalarımızın ne kadar yerinde ve doğru olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi. Bayındır'ın barındırdığı tüm güzelliklerin korunmasında ve gelecek kuşaklara aktarılmasında bir payımız olsun istiyoruz. Büyük bir turizm potansiyeline sahip olmasına rağmen, turizm gelirleri fazla olmayan bu ilçemizin güzelliklerinin daha fazla insanla buluşturulmasına katkı sağlamak istiyoruz” dedi.

“Doğru bilinen yanlışların önüne geçmeliyiz”

Her alanda olduğu gibi tarımda da doğru gibi bilinen yanlışların önüne geçilmek gibi bir sorumlulukları bulunduğunu belirten Rektör Budak, “Bu nedenle projemizin bir ayağını Zirai Bilgilendirme Toplantıları üzerine inşa ettik. Bu toplantılar aracılığıyla çiftçilerimizin toprağa, tarıma dair sahip oldukları bilinci, ileri seviyelere taşımayı amaçlıyoruz. Çiftçilerimizin, köylülerimizin tecrübelerini, akademik bilgi altyapımızla buluşturmak bizler için oldukça değerli. Birlikte başaramayacağımız hiçbir şeyin olmadığına inanıyoruz. Öte yandan Ege Üniversitesi ailesi olarak istiyoruz ki, çocuğuyla, genciyle, çiftçisiyle, yaşlısıyla toplumun tüm kesimlerine faydamız dokunsun. Geleceğimize yön vereceğine inandığımız çocuk ve gençlerimizin eğitimi bizler için çok değerli. Bu nedenle gençlerimizin vatanına ve milletine faydalı bireyler olarak yetişmeleri için elimizden geleni yapmalıyız. Bu kıymetli projenin gerçekleşmesinde emeği geçen başta Bayındır Belediye Başkanımız Uğur Demirezen'e ve üniversitemizin değerli çalışanlarına, ayrıca yoğun katılımları nedeniyle de Çınardibi sakinlerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Demirezen'den Egelilere teşekkür

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, ilçenin birçok önemli değere sahip olduğuna dikkat çekti. Başkan Demirezen, “Bayındır havasıyla suyuyla iklimiyle hayvancılığıyla termal turizmiyle çiçekliğiyle ve daha sayamadığımız birçok etkeniyle çok önemli değerlere sahip. İlçemizde Ege Üniversitesi'nin bir meslek yüksekokulu var, biz Sayın Rektörümüzün de destekleriyle öğrenci sayısının artmasını istiyoruz. Bizler için ayrı bir öneme sahip Ege Üniversitesini ilçemizde ağırlamaktan mutluluk duyduk. Değerli Rektör hocama ve Egelilere teşekkür ediyorum” dedi.