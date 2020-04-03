Ege Üniversitesi Senatosu internet ortamında toplandı

Dr. Necdet Budak'ın başkanlığında korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla başlatılan uygulamalara destek vermek ve farkındalık sağlamak için internet ortamında toplanarak çeşitli konulara ilişkin kararlar aldı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kutsal Turhan ve Prof. Dr. Mehmet Ersan ile Genel Sekreter Hakan Yalçın'ın Senato Salonunda sosyal mesafe kuralına dikkat ederek oturduğu toplantıya, senato üyeleri online olarak bağlandı. Toplantının açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, dikkat çeken mesajlar verdi. Rektör Budak, “Dünyayı saran korona virüs salgını nedeniyle ülkece zor günler yaşıyoruz. Bu zorlukları birlik ve beraberlikle aşacağımıza yürekten inanıyorum. Ege Üniversitesi olarak bu zor günleri atlatmak için devletimizin kurumları ile işbirliği içerisinde hareket ediyoruz. Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren dijitalleşmenin ve gelişen yeni teknolojileri yakından takip etmenin önemini sürekli olarak vurguladık. Bu bilinçten hareketle Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimizi yeniden yapılandırdık. Bugün yaşanan bu zor günlerde tüm programlarımızı online eğitimler olarak gerçekleştirebilmemiz, o günlerdeki öngörülerimiz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz uygulamalar sayesindedir” dedi.

“Whatsapp hattı uygulamasını hayata geçirdik”

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde 7-24 öğrencilerin sorularına ve sorunlarına yanıt verecek Whatsapp hattı uygulamasını hayata geçirdiklerini ifade eden Rektör Budak, "Bu uygulamanın yürütülmesi hususunda rektör olarak birebir işin takibini gerçekleştiriyorum. Siz değerli senato üyelerinden öğrencilerimizle uzaktan da olsa iletişimi sürdürmenizi rica ediyorum. Bu süreçte çeşitli iletişim kanalları aracılığı ile öğrencilerimizle temas halinde olmamız ciddi önem arz ediyor” diye konuştu

Test yapılıyor

Rektör Budak, şöyle devam etti: “Korona virüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanımızın destekleri bizler için oldukça değerli. Bu süreçte hem Bakanlığımız hem de İl Sağlık Müdürlüğümüzle sürekli olarak irtibat halindeyiz. Sağlık Bakanlığımız tarafından Covid-19 PCR testi yapmak üzere yetkilendirilen üniversite hastanemize, tanı kitleri Bakanlığımız tarafından ulaştırıldı. Ayrıca yine Bakanlığımız tarafından gece gündüz demeden özveriyle mücadele eden sağlık personelimize ilk etapta 3 bin N-95 maske, bin koruyucu tulum tahsis edildi ve ihtiyaçlarımız doğrultusunda gerekli malzemeler gönderilmeye devam edilecek. Bu zor günlerde bizlerden desteğini esirgemeyen Bakanımıza ve devletimizin tüm kurumlarına teşekkür ederiz."

“Araştırma Üniversitesi olmamız artık bir zorunluluk”

Ege Üniversitesinin, araştırma üniversitesi olmasının artık bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Rektör Budak, “Küresel salgının dünya gündemini sarstığı, dijitalleşmenin ve yeni teknolojiler geliştirmenin öneminin artığı şu günlerde araştırma üniversitesi olmanın ne denli önemli olduğu bir kez daha anlaşıldı. Yeni dünyada teknolojinin gerisinde kalan ve AR-GE çalışmalarını sürdüremeyen ülkeler ve sistemler bu yarışın içerisinde yer alamayacak. Ege Üniversitesi olarak araştırma üniversitesi olmamız artık bir zorunluluk olmuştur. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımıza ara vermemeli ve bu zorunluluğun bilinciyle hareket etmeliyiz. Bölgemizin en köklü ve en donanımlı üniversitesi olarak, Cumhurbaşkanımız liderliğinde ve Sağlık Bakanlığı eşgüdümünde gece-gündüz büyük bir özveri ile hizmet veriyoruz. Üniversitemiz bünyesinde yer alan ARGEFAR merkezimizde Covid-19'a karşı DNA aşısı geliştirme çalışmaları yürütüyoruz. Bu çalışmalarından dolayı ARGEFAR merkezi çalışanlarına ve projeye destek olan Eczacılık Fakültesi öğretim üyelerine ayrıca teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

EÜ sağlık çalışanları için seferber oldu

Korona virüs salgını dolayısıyla kronik hastalığı olan vatandaşların sağlık hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesi için “Teletıp Poliklinik Sistemi''ni uygulamaya geçirdiklerini söyleyen Rektör Budak, “Doktorlarımızdan, hemşirelerimize ve acil tıp uzmanlarımıza kadar uzanan fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarımızı unutmadık. Sağlık çalışanlarımız için günlük yaklaşık olarak 4 bine yakın kumanya çıkarıyor, Ziraat Fakültemizde özel olarak üretilen yoğurtları günlük olarak hastanemize gönderiyoruz. Üniversitemiz bünyesinde yer alan sağlık çalışanlarımıza maske üretmek için TEKAUM merkezimizdeki çalışmalar hız kesmeden devam ederken, Moda Tasarım Yüksekokulumuzda korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarımız için koruyucu siperlik, Tekstil Mühendisliği Bölümünde ise önlük dikiyoruz. Sağlık çalışanlarımıza destek olmak için katkı sağlayan tüm birimlerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanlarımızla ilgili çalışmalarımız bununla da sınırlı değil, öğrenci köyünde bulunan 3 blok yurt binasında, toplam 285 yatağı çalışanlarımızın ikametine tahsis ettik. Bu süreçte sağlık çalışanlarımızın moral ve motivasyona ihtiyacı olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Canla başla ailelerinden uzakta özveriyle çalışan sağlık personeline şahsım ve üniversitem adına bir kez daha teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Bu zor günleri, devletimizin kurumlarıyla irtibatta kalarak ve devletimizin kurumlarından genel direktifler doğrultusunda birlikte hareket ederek aşacağız. İnanıyorum ki bu süreçten hem devletimiz hem de üniversitemiz güçlenerek çıkacaktır” dedi.

Önemli kararlar alındı

Toplantıda; korona virüs salgınından dolayı 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılının uzaktan eğitim ile devam edecek olması nedeniyle; Öğrenci Köyünde konaklayan öğrencilerden kalmadıkları süre içinde her hangi bir ücret alınmayacak. Ayrıca peşin ödeme yapan öğrencilerin konaklamadıkları günlere ilişkin ücretleri ise daha sonra kalacakları aylara mahsup edilecek. Ayrıca, lisans öğrencilerinin vize, final ve bütünleme sınavları, lisansüstü öğrencilerin sınav ve tez savunmalarını içeren akademik takvim ile uzaktan eğitim konularında kararlar alındı. Alınan kararlar Ege Üniversitesi internet sitesinde duyuruldu.