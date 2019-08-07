Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi A Plus hastane oldu

28 puan alarak "A Plus Hastane" seçildi. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Bugün bizim için önemli bir gün. Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren hem tıp eğitiminde hem de sağlık hizmetlerinde kalite standartlarına ulaşmak için başhekimliğimiz ve dekanlığımızla el ele yürüttüğümüz çalışmaların meyvelerini alıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanlığı Verimlilik ve Kalite Daire Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirmede Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi, A Plus Hastane" seçildi. Bakanlık tarafından tıp fakültesine 96.28 puan verildi. Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinin yüzde 100'e yakın bir puan alması dikkat çekti.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da, Ege Üniversitesi Rektörlüğü Senato Salonunda; Ege Üniversitesinin hastanesi yöneticileri, kalite kurulu üyeleri, anabilim dalı başkanları ve başhemşireler ile bir araya geldi. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Bugün bizim için önemli bir gün. Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren hem tıp eğitiminde hem de sağlık hizmetlerinde kalite standartlarına ulaşmak için başhekimliğimiz ve dekanlığımızla el ele yürüttüğümüz çalışmaların meyvelerini aldık" dedi.

"Hastanesi için bir ilk ve bununla gurur duyuyoruz"

"Bu başarı Ege Üniversitesi Hastanesi için bir ilk ve bununla gurur duyuyoruz" diyen Budak, şöyle devam etti:

"Sunduğu hizmetle bölgenin ve ülkenin en önemli Hastanelerinden biri olan Ege Üniversitesi Hastanesini hak ettiği yere taşımak için hastanemiz bünyesinde yer alan kalite koordinatörlüğümüzü yeniden yapılandırdık. Uluslararası kalite standartlarında dokümantasyon sistemi, raporlama sistemlerini tekrardan ele alarak yaptığımızı yazma yazdığımızı da uygulama yolunda önemli bir aşamaya geçmiş olduk. Dijitalleşme yolunda en önemli adımlardan biri olan bilgi işlem sistemini revize ettik. Hastanemizde; klinik, poliklinik, laboratuvarlar, medula ve doktor bilgi bankası sistemlerinin birbiriyle uyumlu çalışmasını sağladık. Bu süreçte amaç; bilginin günlük rutinde uygulanır, raporlanır ve dokümante edilebilir bilgi haline getirilmesiydi. Ege Üniversitesi bu süreci başarıyla atlatarak hak ettiği yeri elde etti ve 96.28 puanla A Plus Hastane seçildi. Buradaki en önemli noktalardan biri 85'in üzerinde puan alan hastanelerin sağlık turizmi yetkisini alabilmesi. Üniversitemiz Hastanesi 96.28 puan alarak sağlık turizminde yetkin ve yeterli olduğunu tescillemiş oldu."

Budak, sözlerine şöyle devam etti:

"Hastanemizin elde etmiş olduğu bu başarıdan dolayı mutluluk ve gurur duyarken çalışmalarımızın bitmediğini, kendimize yeni hedefler koyduğumuzu da belirtmek istiyorum. Bu standartları yakalarken bizi en çok zorlayan ameliyathane üniteleri oldu. Önümüzdeki süreçte yeni ameliyathanenin eksiklerini tamamlayarak aktif hale getireceğiz. Hastanemizin fiziki koşullarının düzeltilmesi ve hastane binamızın yenilenmesi için var gücümüzle gayret göstereceğiz. Bugün burada bizlerle birlikte olarak heyecanımıza ortak olan tüm katılımcılara en içten duygularımla teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum."