Ege Üniversitesi TÜBİTAK destekli projelerde Türkiye birincisi

TÜBİTAK'a bağlı bir enstitü olan ULAKBİM tarafından üniversitelerin performans göstergeleri belirlenirken, Ege Üniversitesi (EÜ), 2015-2019 yılları arasında TÜBİTAK destekli 145 proje ile Türkiye birincisi oldu.

TÜBİTAK'a bağlı bir enstitü olan ULAKBİM tarafından üniversitelerin performans göstergeleri belirlendi. Fen ve Sosyal Bilimler alanlarını kapsayan ulusal atıf dizini olan TR Dizinde 10 bin 164 yayınla beşinci, 9 bin 745 atıfla dördüncü olan Ege üniversitesi (EÜ), 2015-2019 yılları arasında TÜBİTAK destekli 145 proje ile Türkiye birincisi oldu.

ULAKBİM tarafından biyometrik analizle uluslararası atıf dizinleri üzerinden; ülke, üniversite, konu ve araştırmacı bilimsel yayın performansları ölçülerek hazırlanan gösterge raporunda; 2018-2019 yılları arasında Ege Üniversitesi Web of Science'da (WOS) 2 bin 51 yayınla Türkiye'de 7'inci sırada yer alırken, 2009-2019 yılları arasında 140 bin 484 uluslararası atıfla 6'ncı sırada yer aldı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, konuyla ilgili emeği geçenlere teşekkür ederek, "Araştırma üniversitesi olma yolundaki çalışmalarımız devam ederken, ulusal ve uluslararası sıralamalarda üniversitemiz yükselişini sürdürüyor. Ege üniversitesi olarak, 2023 hedeflerine yönelik vizyonumuzu ve stratejimizi öğrenci odaklı olmak, araştırma üniversitesi olmak ve eğitim öğretimde kalite akreditasyon hedefi ile üç somut parametre üzerinde yürütüyoruz. Bu bağlamda da tüm akademik ve idari çalışanlarımız ile bir gönül seferberliğinde üniversitemizi tüm alanlarda üst sıralara taşımayı hedefliyoruz. Bu başarılarda emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.