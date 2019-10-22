Ege Üniversitesi Türkiye'nin en iyi 10 üniversitesi arasında

ODTÜ University Ranking by Academic Performance (URAP) tarafından hazırlanan 2019-2020 sıralamasında Ege Üniversitesi (EÜ), tüm üniversiteler arasından 8'inci sırada yer alarak geçen yıl bulunduğu sıradan bir basamak yükseldi.

Türkiye'de lisans mezunu veren 166 üniversitenin akademik performansının sıralandığı, ODTÜ University Ranking by Academic Performance (URAP) tarafından hazırlanan 2019-2020 sıralamasında Ege Üniversitesi, tüm üniversiteler arasından 8'inci sırada yer alarak geçen yıl bulunduğu sıradan bir basamak yükseldi. EÜ, "Tıp Fakültesi Olan Üniversiteler" sıralamasında ise geçen yıla göre bir basamak yükselerek 5'inci sırada yer aldı.

URAP tarafından hazırlanan sıralamalar; devlet üniversiteleri, vakıf üniversiteleri, tüm üniversiteler, tıp fakültesi olan ve olmayan üniversiteler, 2000 yılından önce ve sonra kurulan üniversiteler gibi alanlarda değerlendirildi. Bir süre önce Sağlık Bakanlığı Verimlilik ve Kalite Daire Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirmede 96.28 puan alarak “A Plus Hastane” ilan edilen Ege Üniversitesi Hastanesi'ne ve Tıp Fakültesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda EÜ, “Tıp Fakültesi olan Üniversiteler” sıralamasında da geçen yıla göre bir basamak yükselerek 5'inci sırada yer aldı. Ege'nin, devlet üniversiteleri arasındaki sıralaması ise değişmedi.

"Başarılarımız ardı ardına geliyor"

URAP raporunu değerlendiren Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Göreve başladığımızda hayalimiz öğrenci odaklı, dijitalleşeme süreçlerini tamamlayan, sağlık turizminde öncü, beyin göçünü tersine çeviren, girişimci ve yenilikçi mezunlar yetiştiren bir Ege Üniversitesi idi. Kısa sürede hayata geçirdiğimiz uygulama ve projelerle Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından yapılan değerlendirmelerde başarılarımız ardı ardına geliyor" dedi.

Ege Üniversitesini daha iyi yerlere taşımak için çalışmalara devam edeceğini belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "URAP sıralama akademik çalışanından idari çalışanına, öğrencisinden yöneticisine tüm Ege Üniversitesi ailesinin çalışmalarının sonucudur. Bu başarılarla gururlanıyoruz ama bu sadece bizi daha çok çalışmak için motivasyon kaynağımız olur. Ege Üniversitesinin başarısını daha yukarılara taşımak için dur durak bilmeden çalışmalarımızı ‘en iyisi' olana kadar sürdüreceğiz.” dedi.

EÜ olarak hedeflerinin daha da üst sıralara çıkmak olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, şöyle devam etti:

"Gelişen teknoloji, bilgiye ulaşımın kolaylaşması ve küreselleşme ile her alanda olduğu gibi eğitimde de rekabet sürekli artıyor. Üniversitelerimizin günün şartlarını iyi değerlendirmesi ve çağı yakalaması gerekiyor. Ege Üniversitesi olarak yaşanan bu değişime en iyi şekilde ayak uydurmak için hem araştırma hem de eğitim alanlarında sürekli kendimizi yeniliyoruz. Akademisyenlerimiz tarafından yayımlanan makale ve yapılan atıf sayılarının artışı, yine doktora mezunu öğrenci sayımızın sayısındaki artış bizi bu tür sıralamalarda üst sıralara taşıyor. Araştırma Üniversitesi olma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı ara vermeden devam edeceğiz. Gerek URAP gerekse dünya çapında değerlendirme yapan diğer kuruluşların sıralamalarında üniversitemizi daha da yukarılara taşımak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz Amacımız, üniversitemizi daha yukarılara taşımak."