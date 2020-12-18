Ege Üniversitesi uluslararası sıralamalarda yer bulmaya devam ediyor

Ege Üniversitesi, saygın sıralama kuruluşlarından Quacquarelli Symonds'ın 2021 Bölgelere Göre Üniversite Sıralamalarında Türkiye'nin de içinde bulunduğu Merkez Asya ve Gelişen Avrupa Ülkeleri (MAGAÜ) grubunda toplam 27 ülkeden 400 üniversite arasında 106. sırada yer aldı. Ülkemizden 55 üniversitenin yer aldığı sıralamada Ege Üniversitesi, devlet üniversiteleri arasında 9. sıraya yerleşti.

Saygın sıralama kuruluşlarından Quacquarelli Symonds (QS), “2021 Bölgelere Göre Üniversite Sıralamaları” sonuçlarını açıkladı. Ege Üniversitesi, Türkiye'nin de içinde bulunduğu Merkez Asya ve Gelişen Avrupa Ülkeleri (MAGAÜ) grubunda toplam 27 ülkeden 400 üniversite arasında 106. sırada yer aldı. Ülkemizden 55 üniversitenin yer aldığı sıralamada Ege Üniversitesi, devlet üniversiteleri arasında 9. sıraya yerleşti.

Ege Üniversitesi'nin uluslararası alanda her geçen gün adından daha fazla söz ettirdiğini belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemiz, gerek akademik başarıları, gerek eğitim kalitesi gerekse gerçekleştirdiği iş birlikleri ile dünya genelinde yapılan sıralamalarda kendisine yer buluyor. Son 3 yılda hayata geçirdiğimiz uygulamalar ile araştırma-geliştirme, inovasyon ve bilim iklimini üniversitemizde sürekli hale getirdik. Dolayısıyla başarılarımız dünya çapında da görünür hale gelmeye başladı. QS metodolojisi; üniversiteleri bilinirlik, akademisyen öğrenci oranı, akademisyen akademik yayın oranı, ikili iş birliği oranı, atıf performansı, doktoralı çalışan oranı ve uluslararasılaşma alt puanlarından oluşan genel bir puan üzerinden sıralıyor. Merkez Asya ve Gelişen Avrupa Ülkeleri arasında yapılan sırlamada 400 üniversite arasından 106. sırada yer alırken, ülkemizden sıralamaya giren devlet üniversiteleri arasında da 9. olduk. Emeği geçen tüm çalışanlarımızı kutluyorum. Başarılarımızı sürekli hale getirmek ve daha yukarılara tırmanmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.