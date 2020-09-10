Ege Üniversitesi uzaktan eğitim kararı aldı

Ege Üniversitesi (EÜ) Senato Salonu'nda Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın başkanlığında toplanan Ege Üniversite Senatosu, aldığı kararla yeni eğitim-öğretim döneminde teorik derslerin uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülmesine karar verdi. Buna göre 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında ön lisans, lisans ve lisansüstü tüm programlarında teorik tüm dersler uzaktan ve online olarak yapılacak. Covid-19 pandemisinin seyrine, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ilgili kurumların kararlarına göre eğitim yöntemi ve tarihlerinde değişiklik yapılabilecek.

EÜ Senatosu, yeni tip korona virüsü tedbirleri kapsamında Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Fen Bilimleri Enstitüsü Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi Anabilim Dalı Erasmus Mendus Plant Breeding (Bitki Islahı) Ortak Diploma Programı hariç olmak üzere tüm akademik birimlerin ön lisans ve lisans programlarındaki ders, uygulama ve sınav faaliyetlerinin dijital imkânlarla ve uzaktan eğitim yöntemleriyle yapılmasını kararlaştırdı. Covid-19 salgınının küresel ölçekte devam ettiği ve hayatın tüm alanlarını olduğu gibi eğitim-öğretim alanını da olumsuz etkilediği, bu durumun güz döneminde de devam edeceğinin vurgulandığı açıklamada, Ege Üniversitesi Senatosunun salgın sırasında eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin belirsizlikleri ortadan kaldırmak, öğrencilerin ve çalışanların sağlığını korumak, salgınla ulusal mücadeleye katkı sunmak ve aynı zamanda eğitim-öğretimin olabilecek en iyi şekilde devam edebilmesi amacıyla sürekli bir çalışma içerisinde olduğu belirtildi.

EÜ'de güz yarıyılı 26 Ekim'de başlıyor

EÜ Senatosundan alınan karara ilişkin yapılan açıklamada, "Eğitim-öğretimin Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Fen Bilimleri Enstitüsü Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi Anabilim Dalı Erasmus Mendus Plant Breeding (Bitki Islahı) Ortak Diploma Programı hariç olmak üzere 26 Ekim 2020 tarihi itibarıyla başlamasına, 2020-2021 güz yarıyılında ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde tüm teorik derslerin uzaktan öğretim yoluyla, akademik birimlerin ilan edeceği program ve ders saatleri çerçevesinde Ege Üniversitesinin 'Egeders' başta olmak üzere çevrim içi eğitim-öğretim altyapısı kullanılarak senkron yapılanmasına, buna ilaveten Yükseköğretim Kurulunun Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi!nde tanımladığı şekilde uzaktan öğretim uygulamalarında (asenkron) etkinlik ve paylaşımlardan da yararlanılmasına, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesi hariç olmak üzere 2020-2021 güz döneminde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde tüm staj, laboratuvar ve uygulama derslerinin uzaktan öğretim yoluyla yapılması, ancak bu yöntemle yapılması mümkün olmayan staj, laboratuvar ve uygulama derslerinin bahar döneminde yapılacak şekilde planlanmasına, gerekli sağlık tedbirleri ve Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi'nde belirtilen önlemler doğrultusunda Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesinin uygulamalı eğitimlerinin nasıl yapılacağının ilgili fakülte kurullarınca belirlenmesine, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesinde yüz yüze uygulanan staj, laboratuvar ve uygulama dersleri hariç tüm ders, staj ve uygulamalara yönelik sınav faaliyetlerinin gerekli güvenlik önlemleri alınarak şeffaf, denetlenebilir olmak kaydıyla Ege Üniversitesinin 'Egeders' başta olmak üzere çevrim içi eğitim-öğretim altyapısı kullanılarak uzaktan yapılmasına karar verildi" denildi.