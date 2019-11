Ege Üniversitesi ve Wageningen Üniversitesi arasında iş birliği

Ege Üniversitesi (EÜ), Hollanda'nın tarım ve gıda teknolojilerinde önemli kurumlarından olan Wageningen Üniversitesi ile iş birliği yapacağı öğrenilirken, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, iş birliği için Hollanda'ya gitti.

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, tarım konusunda dünyanın sayılı üniversiteleri arasında yer alan Wageningen Üniversitesi ile iş birliği görüşmeleri yapmak üzere Hollanda'ya bir ziyaret yaptı. Araştırma ve eğitim odaklı iş birliği yapmak için Wageningen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arthur P.J. Mol ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitenin, YÖK'ün 2018-2022 Dönemi Yükseköğretim Uluslararası Strateji Belgesine göre uluslararasılaşmada pilot üniversite seçildiğini hatırlattı.

Bu doğrultuda uluslararası arenada eğitim ve araştırma alanlarında karşılıklı iş birliğini artırmak için yurt dışından üniversitelerle protokoller yaptıklarını kaydeden Budak, "Son iki yılda Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğümüz bünyesinde yürüttüğümüz faaliyetler doğrultusunda uluslararası iş birliği anlaşma sayımızı 125'e yükselttik. Çok kültürlü bir kampüs hayatı oluşturmak için uluslararası öğrenci ve yabancı uyruklu öğretim elemanı sayımızı her geçen yıl artırıyoruz. Erasmus Değişim Programı ile öğretim elemanı ve öğrenci değişimine önem veriyoruz. Hedefimiz; 4 farklı kıtadan ve 27 farklı ülkeden binlerce uluslararası öğrencinin eğitim aldığı üniversitemizi, küresel bir marka haline getirmek. Bu kapsamda hem ülkemiz ile Hollanda arasındaki ilişkileri geliştirmek hem de bilimsel ve akademik potansiyelimizi artırmak amacıyla Hollanda'nın Wageningen Üniversitesi ile tarım gıda ve su ürünleri alanlarında araştırma ve eğitim konularını kapsayan işbirlikleri için yeni adımlar atıyoruz. Belirlediğimiz sağlık temalı üniversite konseptine uygun iş birliklerine imza atıyoruz. Tarım ve gıda alanındaki başarımız US News & World Report sitesinin hazırladığı ‘Dünyanın En İyi Üniversiteleri' sıralamasında da tescillendi. Ege Üniversitesi, ziraat bilimlerinde dünya 169'uncu, Bitki ve Hayvan Bilimlerinde dünya 416'ncı sırada yer alırken, her iki alanda da Türkiye 1'incisi oldu. Bu başarılar çok çalışmanın ve emeğin sonucu. Şimdi de yine tarım alanında dünyanın sayılı üniversiteleri arasında yer alan Wageningen Üniversitesi ile iş birliği yapmayı hedefliyoruz. YÖK tarafından üniversitemize yüklenen ‘uluslararasılaşma' misyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Verimli geçen ziyaretimizin her iki ülke üniversiteleri için de hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Öte yandan, Hollanda'ya giden İzmir heyetinin içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ve Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer de yer aldı.