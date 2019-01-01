Ege Üniversitesi Yerleşkesi Master Planı hazırlanıyor

Dr. Necdet Budak'ın talimatıyla, Ege Üniversitesi Yerleşkesi Master Planı hazırlanmaya başlandı. Ege Üniversitesi Yerleşkesi Master Planı; Ege Üniversitesinin gelişim ve dönüşüm hedefleri ile misyon ve vizyonu doğrultusunda, gelecekteki ihtiyaçlara cevap vermesi amacıyla hazırlanıyor.

Göreve başladığı günden bu yana örnek ve model bir Ege Üniversitesi vizyonu ile kampüste alt yapı çalışmalarına öncelik veren Rektör Prof. Dr. Budak, ana kampüs ve hastane kampüsünde sosyal, kültürel ve sportif mekanları ile 22 bin metrekarelik rekreasyon alanını tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi Yerleşkesi Master Planının; yerleşke içerisindeki binaların, ulaşım sistemi ile birimlerinin üniversitenin hedefleri kapsamında yeniden düzenlenmesi amacıyla hazırlandığını ifade etti.

Yaya Öncelikli Yeşil Kampüs Projesi

Yaya Öncelikli Yeşil Kampüs Projesi kapsamında sürdürülebilir, insan öncelikli; yeşil, yürünebilir ve bisiklet yollarıyla çevrili bir kampüs hedefi ile pek çok fiziki ve altyapısal uygulamayı gerçekleştirdiklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemizde trafik ve otoparklar ile ilgili de birçok çalışma yürüttük. Yerleşkemiz içerisinde yer alan fakat eski ve kullanılmayan metruk binaları yıkarak hem o kötü görüntüden kurtulduk hem de kampüsümüzü öğrencilerimiz için daha güvenli bir hale getirdik. Merkez yerleşkemizin ana giriş kapısını bağışçı desteği ile yaptık. Kampüsümüzden geçen yüksek gerilim hattını kaldırdık. Yeni yolları kullanıma açarak kampüs trafiğini rahatlattık. Bornova yerleşkemizde Rektörlük, Hastane, kampüs, lojmanlar dâhil toplamda 238 adet binanın yapı kullanım belgesi ve ruhsatlarını aldık. Böylece ruhsatsız binalarımızı ruhsatlandırmış ve üniversitemizin önemli sorunlarından birini de çözülmüş olduk” dedi.

Marka kampüs

Ege Üniversitesinin 1955 yılında kurulduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Budak, “Hazırlayacağımız, üniversitemizin sürdürülebilir yerleşke master planının gelecekte yaşanacak mekansal değişim ve dönüşümün tamamına yön verecek. Tüm idari ve akademik birimlerimizin görüşlerini alarak, ihtiyaç tespitlerimizi yapacağız. 7/24 canlı, sosyal alanları ile fark yaratan, gelişen ve değişen dünyayla uyumlu, marka bir kampüs hedefliyoruz” diye konuştu.