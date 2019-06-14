Ege Üniversitesi'nde araştırma politikaları ve strateji seferberliği

Dr. Necdet Budak liderliğinde seferberlik başlatıldı. Rektör Budak, “Amacımız multidisipliner grupları bir araya getirerek ülkemizin önceliklerine göre ne gibi araştırmalar yapabileceğimizi değerlendirip yeni projeler üretmek” dedi.

Ege Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (EBİLTEM) tarafından 'kurum içinde öncelikli alanda disiplinler arası ve çok disiplinli çalışmaların artırılması' hedefi doğrultusunda, EÜ Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde geniş katılımlı toplantı düzenlendi. Toplantıya; EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, rektör yardımcıları, senato üyeleri ve akademisyenler katıldı.

Araştırma gruplarının daha aktif hale getirilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerine değinen Rektör Budak, EGE-BAPSİS, EGE-LABSİS, EGE-VESİS ve atama kriterleri ile ilgili yol haritası hakkında bilgi verdi. Rektör Budak, “Amacımız; multidisipliner grupları bir araya getirerek ülkemizin önceliklerine göre ne gibi araştırmalar yapabileceğimizi değerlendirip yeni projeler üretmek. 1,5 yıllık dönemde farkındalık oluşturmak, değişim için alt yapı hazırlamak, değişimden gelişime geçişi analiz etme ve değişim için gelecek hedefleri belirleme aşamalarını başarıyla gerçekleştirdik. Bu süreçte tüm çalışanlarımızla bir araya gelerek fikir alışverişi yaptık. Ayrıca ülkemizde üniversiteler arasında ilk defa ‘Ege Üniversitesi Gelecek Şurası'nı gerçekleştirdik. Eğitim, öğretim ve araştırma alanlarında yol haritamızı belirledik. Elde ettiğimiz veriler ışığında değişimin alt yapısını hazırladık. Bu kapsamda BAPSİS yazılımı ile araştırma yapmak isteyen akademisyenler adına tam bir eşitlik, adalet ve liyakat sistemini oturttuk" diye konuştu.

Ege, dünya sıralamasında 125 basamak yükseldi

Laboratuvar Bilgi Sistemi (EGE-LABSIS) ve Akademik Bilgi Sistemi (AVESIS) yazılımlarını uygulamaya başlayarak EÜ'yü dünyada daha görünür kıldıklarını vurgulayan Rektör Budak, "Dünya üniversiteleri arsında 125 basamak birden yükseldik. Ege Üniversitesi'nin akademik potansiyelini görünür kıldık. Bu çalışmalarımızın sonucunda TÜBİTAK-ARDEB projelerindeki bütçemizi iki katına çıkardık. Ege Üniversitesi, Türkiye'deki 206 üniversite arasında TÜBİTAK-ARDEB programına 2018 yılında en fazla proje öneren üniversite oldu. Araştırma üniversitesi olma yolunda öncelikli alanlarımızı belirlerken devletimizin stratejilerini göz önünde bulundurduk. Ege Üniversitesi Rektörlüğü olarak, devletimiz için en iyisi ne ise onu yapmaya çalışıyoruz. Bizim bundan sonraki amacımız; ulusal ve uluslararası büyük bütçeli araştırma fon kaynaklarına erişmek” dedi.

Hedef eğitimde kaliteyi artırmak

Eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmaların olduğunu belirten Rektör Budak, şöyle devam etti:

"Fakülte ve yüksekokullarımızda müfredatı güncelleme ve akademik performans birimleri oluşturuyoruz. Kendimizi yenilememiz ve güncellememiz gerekiyor. Bölümlerimizin akreditasyonu için seferberliğimiz var; ayrıca yeni öğretim teknolojilerini uygulamaya koymak adına öğretim teknolojileri koordinatörlüğünü kurduk. Türkiye'nin çıkış yolu eğitim ve bilimden geçiyor. Biz de üniversite olarak devletimize katkıda bulunmak zorundayız. Sonuç olarak, belirlediğimiz öncelikli alanlar doğrultusunda disiplinler arası araştırmaların niteliğini ve niceliğini artırmak için üniversitemizin tüm dinamiklerini harekete geçiriyoruz. Huzur ve güven ortamında çok daha iyi işleri birlikte başaracağımıza inanıyorum."

Çok disiplinli araştırma gruplarının daha aktif hale getirilmesi için seferberlik başlattıklarını söyleyen Rektör Budak, konuşmasının ardından öğretim elemanlarının sorularını yanıtladı.