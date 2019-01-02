Ege Üniversitesi'nde çocuklara sömestr tatili eğitimleri

Çocukların kişisel gelişimine katkı sağlamak üzere Ege Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEÇEM) eğitimler düzenleyecek. 21 Ocak - 1 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak olan eğitimleri, üniversitenin çeşitli akademik birimlerinde görev yapan akademisyenler verecek.

Eğitimlerin içeriği ile ilgili bilgi veren EGEÇEM Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Zeynep Cihangir Çankaya, “Konusunda uzman akademisyenler tarafından verilecek derslerde çocuklar hem eğlenecek hem de öğrenecekler. Fen bilimlerinden görsel sanatlara, matematikten uzay bilimlerine kadar birçok konuda 15 farklı eğitim verilecek. 2012 yılından bu yana Çocuk Üniversitesinde 6-18 yaş arası bütün çocuklara yaz dönemlerinde ve sömestr dönemlerinde eğitimler veriliyor” dedi.

Yeni nesil bilim insanı

Eğitim çeşitliliğinin gittikçe arttığını söyleyen Doç. Dr. Zeynep Cihangir Çankaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ders seçimlerine daha çok öğrenciler değil veliler bakıyor, bizim önerimiz beraber bakmaları. Çocuğun ilgisini çeken eğitimler olursa kendisi karar versin. Birbirinden ilgi çekici, öğretici ve eğlenceli dersler oluyor. 'Yaşamın Yapı Taşları', 'Astronomi de Sistem Uygulamaları', 'Stop Motion Animasyon Atölyesi', 'Yüzen Renkli Taşlar' ve benzeri eğitimler gerçekleşecek. Eğitimlerin hepsi yerinde, konunun bulunduğu fakültelerde yapılacak. Bu eğitimler çocukların bilime karşı olumlu tutum geliştirmesini sağlayarak, bilim ve üniversitenin ne olduğu konusunda farkındalık oluşturmaktadır. Eğitimlerimizin bazıları 3 er saatten 5 gün olurken, bazıları tek gün 2 saat olabiliyor, eğitimden eğitime farklılık gösterebiliyor. Eğitimler ile çocukların bilimi, sanatı, sporu sevmelerini, keşfetmelerini; bilimsel konuları çözümleyebilecek etkinlikler yapmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Çocuklara, çok disiplinli bilimsel düşünceyi geliştirecek yenilikçi fikirleri ortaya çıkaracak uygulamalar yaptırmayı; bilimsel kültürü yaygınlaştıracak etkinlikler planlamayı ve yeni nesil bilim insanı profili oluşturmayı hedefliyoruz.”