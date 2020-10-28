Ege Üniversitesinde Cumhuriyet Bayramı töreni

Ege Üniversitesi (EÜ)'nde, Cumhuriyetin 97'nci kuruluş yıl dönümü kapsamında bir tören düzenlendi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Büyük Spor Salonunda gerçekleştirilen "Cumhuriyet ve Atatürk Günleri" kapsamında, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Rektör Prof. Dr. Necdet Budak tarafından Atatürk büstüne çelenk bırakıldı. Törene ayrıca; üniversite üst yönetimi, senato üyeleri, akademik ve idari personel ile öğrenci temsilciler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, törende yaptığı konuşmada, "Bugün Cumhuriyetimizin 97'nci yıl dönümünü büyük bir sevinç, coşku ve gururla kutluyoruz. İnanıyorum ki bu coşku ve heyecan ilelebet her 29 Ekim'de yaşanacak, bu gurur hiç bitmeyecek. Ege Üniversitesi ailesi başta olmak üzere tüm milletimizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Atalarımızın istiklal ve istikbal uğruna verdiği şanlı mücadelenin en kıymetli kazanımlarından olan Cumhuriyetimiz, bugün 97 yaşında. Geçen 97 yılın ardından, yüreklerimizde paylaştığımız bu coşkunun, ilelebet baki kalacağına yürekten inanıyorum. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesiyle, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bizlere armağan edilen bu zafer, yalnızca milletimize aydınlık bir dönemin kapılarını aralamakla kalmamış; aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Bugün topraklarımızda hâkim olan güçlü demokrasi geleneğini, vatanımızın her köşesinde esen hoşgörü ve barış iklimini, insani ve etik değerlerimizi, uluslararası arenada sahip olduğumuz haklarımızı Cumhuriyete ve onun ardındaki ruha borçluyuz. Ulusal kaderimizi şekillendiren bu kıymetli emanete sahip çıkmak, onu yücelterek daima ileri taşımak ise hepimizin en asli sorumluluklarındandır" dedi.

"İstiklalimizi muhafaza etmeye ve daha ileriye taşımaya söz veriyoruz"

Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hasan Mert de, üniversitede “Cumhuriyet ve Atatürk Günleri” geleneğinin 10 yıldır devam ettiğini söyledi. Cumhuriyet tarihi ile ilgili olaylardan anekdotlar paylaşan Prof. Dr. Mert, "Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Yine Atatürk demiştir ki; ‘Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir. Bu millet geçmişte istiklalini kaybetmedi, Gelecekte de kaybetmeyecektir.' Bugünün üniversiteleri olarak biz de geçmişten ilham alarak gelecekte istiklalimizi muhafaza etmeye ve daha ileriye taşımaya söz veriyoruz. Cumhuriyetimizin 97'nci yılı hepimiz için kutlu olsun. Evlerimizi bayraklarla donatalım, bayramımızı hep birlikte kutlayalım” dedi.

Tören sonunda katılımcılar, EÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü tarafından hazırlanan “Atatürk ve Kitap” sergisini gezdi.