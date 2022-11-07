İhlas Haber Ajansı

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Ege Üniversitesinde deney sırasında patlama: 2 yaralı

Ege Üniversitesi Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin bahçesinde, iddiaya göre yapılan deney sırasında patlama meydana geldi.

Olayda biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Ege Üniversitesi Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin bahçesinde, deney yapımı sırasında patlama meydana geldi. Patlama sonrası bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre biri öğretim üyesi, biri personel olmak üzere 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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