Ege Üniversitesinde “Dil Atölyesi”

Dr. Necdet Budak, “Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki yabancı dilin önemini anlatmaya hiç gerek yok ve sizler bizden daha çok bu işin önemini kavramış durumdasınız” dedi.

Ege Üniversitesi (EÜ) tarafından “Dil Atölyesi - 3rd Learning and Teaching Talks” düzenlendi. Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen atölyeye EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Murat Erdem, Yüksekokul Öğrenci Temsilcisi Kübra Kılıç, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Atölye'nin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Böyle bir atölye etkinliğinde sizlerle bir arada bulunmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki yabancı dilin önemini anlatmaya hiç gerek yok ve sizler bizden daha çok bu işin önemini kavramış durumdasınız. Araştırma görevlisi oldum, Amerika'dan doktora bursu aldım. Akademik kariyerde yabancı dilin bana çok katkısı oldu. Küreselleşen dünyada, dünyanın bir ucundaki bir olayı yabancı dil sayesinde hızla öğrenebiliyoruz” dedi.

Yabancı dilin, eğitimin ve hayatın her aşamasında gerekli olduğunu vurgulayan Rektör Budak, “Yabancı dil, o dili konuşan ülkelerin kültürünü anlamak açısından çok önemli. Bu bakış açısıyla okuduğunuzda çok farklı kazanımlarınız olacak. Yapacak çok şeyiniz var; planlarınızı iyi yapın, zaman kullanımını iyi ayarlayın. Burada çok büyük bir avantajınız var. Yabancı dili sadece sınıfı geçmek için amaç olarak görmeyin, size yaşam boyu lazım. İngilizce size Erasmus programında da, 4. sınıfta CV hazırlarken de yüksek lisans ve doktorada da lazım olacak. Yaşam sizin, bunu bir şekilde değerlendirin. Mesleğiniz ne olursa olsun yabancı dilinizi çok iyi geliştirmeniz lazım ve burada imkanlarınız da var. Daha da önemlisi Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda deneyimli bir kadro, çok ciddi bir tecrübe var. Bu tecrübeyi çok iyi değerlendirin, ben başarılı olacağınıza inanıyorum” diye konuştu.

Atölye çalışmaları 2 hafta sürecek

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Murat Erdem ise “Yüksekokulumuz tarafından 2 yıl önce düzenlenmeye başlanan Dil Atölyeleri etkinliğinin amacı, yabancı dil öğrenmenin ve öğretmenin tüm paydaşlarını bir araya getiren verimli ve etkileşimli bir platform oluşturmaktır. Bu bağlamda 2 haftaya yayılmış olan etkinliğimizin ilk haftasında, başta hazırlık sınıfı öğrencileri olmak üzere üniversitemizde eğitim gören tüm öğrencilerimize yabancı dil öğrenmenin önemini, farkındalığını ve öğrenim sürecinde motivasyonun nasıl artırılabileceğine yönelik sunum ve paneller gerçekleştirilecek. Ayrıca, Üniversitemizin Mezunlar Derneği ile ortaklaşa yapılacak olan ‘İş Hayatında İngilizcenin Önemi' başlıklı bir panel ile üniversitemizden mezun olmuş ve çalışma yaşamlarında başarılı noktalara ulaşmış iş insanları kariyer süreçlerinde yabancı dil ile ilgili yaşadıklarını birinci elden anlatarak tecrübelerini paylaşacaklar. Dil atölyeleri etkinliğimizin ikinci haftasındaki program, öğretim görevlilerimize ve genelince dil öğreticilerine yönelik olarak tasarlanmış sunum ve interaktif atölye çalışmaları biçiminde gerçekleşecek. Gerek üniversitemizden alanla ilgili akademisyenlerin, gerekse dışarıdan gelecek uzmanların yer alacağı çalışmalar katılmak isteyen herkese açık. Sevgili öğrenciler, oldukça şanslısınız, zira hiç olmadığı kadar öğrenciyi ön palana alan, bir danışman gibi düşüncelerini dinleyen ve taleplerini hızlı bir şekilde karşılık veren bir rektörümüz var” dedi.

Yüksekokul Öğrenci Temsilcisi Kübra Kılıç da “İnanıyorum ki bu 2 haftalık eğitimle daha da ileriye gidebileceğiz. Sevgili arkadaşlar; bir şeyler öğrenmek için elimizden geleni zor olsa bile yapmalı ve bunun bize daha sonra neler getireceğiniz izlemeliyiz” diye konuştu.