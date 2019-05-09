Ege Üniversitesinde Türk Halk Dansları rüzgârı

Dr. Yusuf Vardar-MÖTBE-Kültür Merkezinde “Yeniden Doğuş 17” dans gösterisi gerçekleştirilecek.

Türk Halk Dansları Gösterisi, Ege Üniversitesinin en köklü topluluklarından biri olan Türk Halk Dansları Topluluğu (TÜHAD) tarafından 22-23 Mayıs 2019 tarihlerinde saat 21.00'de sahnelenecek.

Ege Üniversitesinin en köklü topluluklarından biri olan Türk Halk Dansları Topluluğu (TÜHAD) 1982 yılında kuruldu. TÜHAD, kurulduğu tarihten bu yana Türkiye'nin zengin coğrafyasından seçtiği onlarca yöre ve dansı sahne sanatları yardımıyla, başta Ege Üniversitesi'nde olmak üzere İzmir ve çevresinde sergiliyor. Yurt içi ve yurt dışında çeşitli festivallere katılarak Türk halk dansları kültürünün yaşatılmasına ve yeni nesillere aktarılmasına katkıda bulunuyor. Topluluk ayrıca Üniversite Sporları Federasyonu bünyesinde düzenlenen Üniversitelerarası Halk Dansları yarışmalarında da Ege Üniversitesini başarıyla temsil ediyor.