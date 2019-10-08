Ege Üniversitesinde yeni iletişimcilere oryantasyon programı

Dr. Necdet Budak, "Türkiye'nin akademik anlamda en güçlü üniversitesinde ve güçlü bir fakültedesiniz. Ege Üniversitesi iletişimciler için iyi bir laboratuvar” dedi.

Ege Üniversitesi (EÜ) İletişim Fakültesi Konferans Salonunda, 2019-2020 akademik yılı oryantasyon programı düzenlendi. Programda konuşan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesini tercih eden öğrencilere ve ailelerine teşekkür ederek, üniversite hayatı ile ilgili genç iletişimci adaylarına tavsiyelerde bulundu. Prof. Dr. Budak, "Meslek hayatınızda iyi noktalara gelmek istiyorsanız bol bol okumalar, araştırmalar yapmalısınız. Bunun için üniversitemizin imkânlarından sonuna kadar faydalanın. Kaygılarınızı bir kenara bırakarak kendinize yepyeni bir sayfa açın. Aradığınız her kaynağı bulabileceğiniz güçlü bir kütüphanemiz var. Ege Ajans, Ege Üniversitesi Radyosu ve Televizyonu sizleri bekliyor. Bunların yanı sıra diğer fakültelerin etkinliklerini de takipte kalmalısınız. İletişimciler olarak birçok alanda fikir ve bilgi sahibi olmalısınız" dedi.

"İletişim olmazsa sorunlar büyüyor"

Hayatın her anında önemli olan insan ilişkilerine değinen Rektör Budak, "Dört yıllık eğitim yaşamınızda farklı alanlardan, fakültelerden arkadaşlar edinin, dostluk kurun. İnsan, sosyal bir varlık ve her zaman iletişime ihtiyacı var. Günümüzde artık insanlar iletişimden, özeleştiriden kaçıyor. Sistem artık insanları konuşmaktan kaçırıyor. İletişim olmadığı zaman birçok sorun daha da büyüyor. Bu sebeple iletişim konusunu çok iyi algılamalı bu işin ruhunu ve felsefesini kavramalı, kafamızda oturtmalısınız" ifadelerini kullandı.

"Birlikte aile olacağız"

EÜ tanıtım filminin izlenmesinin ardından söz alan EÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı da, "Dört yıl beraber olacağız; ama ruhen bir ömür boyu sürecek bu birlikteliğimiz. Burada aile olacağız. EÜ İletişim Fakültesi, Türkiye'nin en iddialı iletişim fakültelerinden birisi. Bana kalırsa Türkiye'de bizden iyisi yok. Fakültemiz dört bölümden oluşuyor. Fakültemizde uygulama alanlarımız bizim en kıymetli yerlerimiz. Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEMM), bizim fakültemizin uygulama laboratuvarıdır. Aynı zamanda 24 saat boyunca televizyon ve radyo yayınları yapılıyor. 100.2 frekansından radyomuzu dinlemeniz mümkün. Televizyonumuz da tüm gün boyunca karasal uyduda yayın yapıyor. Bunlara ek olarak aylık olarak çıkardığımız Kalem Gazetemiz var, Ege Ajans'ımız var; gerçekten köklü bir ajans. Bu ajansta tüm Türkiye'ye okul içinden haberlerimizi servis yapıyoruz. Basında da üniversite haberlerinde öncü durumdayız" şeklinde konuştu.

Programa ayrıca; İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İlknur Gürses Köse, Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selda Akçalı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başkanı Prof. Dr. Aylin Göztaş, Reklamcılık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Müge Elden, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.