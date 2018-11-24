Ege Üniversitesi'nden tescilli yemek üretimi

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, mutfağı ziyaret ederek her gün binlerce kişiye yemek üreten mutfak personeliyle bir araya geldi.

Ziyaret sırasında konuşan Rektör Prof. Dr. Budak, “Yatan hasta, refakatçi ve personele hizmet sunan hastane mutfağımızda her gün toplam 8 bin kişiye 20 farklı çeşit diyet yemeği üretiliyor. Yılda 450 bin yetişkin ve 19 bin çocuk hastanın tıbbi beslenme tedavilerinin güvenli, kaliteli ve lezzetli yemek üretimiyle gerçekleşmesini sağlıyoruz. Böylesine önemli bir görevi başarıyla yerine getiren ve ISO 22000 denetimini başarıyla sonuçlandıran ekibimizi yürekten kutluyorum'' diye konuştu.

30 farklı noktadan alınan örneklerle mikrobiyolojik analiz

Beslenmenin hasta tedavisinin en önemli parçalarından biri olduğunu belirten Başdiyetisyen ve Hastane Beslenme Hizmetleri Müdürü Dr. Dyt. Derya Hopancı Bıçaklı ise ‘‘ Yemeklerimizin üretimi sırasında mutfak içinde 30 farklı noktadan alınan örneklerle mikrobiyolojik analizler yapıyor ve hijyene üst düzeyde dikkat ediyoruz. Ege Üniversitesi Hastane Beslenme Hizmetleri Müdürlüğü olarak sağlık sektöründe öncü kurum mutfağı olmayı hedefliyoruz. Mutfağımızın ISO 22000 denetim sürecinde bizleri destekleyen Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak'a ve Başhekimimiz Prof. Dr. Tuncay Göksel'e ve hastane yönetimimize teşekkür ediyoruz'' dedi.

Mutfak ekibinde ise Başdiyetisyen ve Hastane Beslenme Hizmetleri Müdürü Dr. Dyt. Derya Hopancı Bıçaklı'nın yanı sıra sorumlu mutfak diyetisyenleri Özlem Ulaş Artar Özel, Ayşe Özakcan, Gıda Mühendisi Dr.Hasan Keşkekoğlu ve 35 mutfak personeli yer alıyor.

Ziyarete; EÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Tuncay Göksel, dekanlık ve hastane üst yönetimi katıldı. ISO 22000 gıda güvenliği sisteminde tarladan tabağa izlenebilirlik ilkesi esas alınıyor.