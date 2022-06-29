Ege Üniversitesi'nin yüzde 133'lük kreş zammı protesto edildi

İzmir'de Ege Üniversitesi'nin bünyesinde bulunan kreş ve anaokulu ücretlerine yapılan yüzde 133'lük zam protesto edildi.

Ege Üniversitesi'nin Bornova'daki anaokulu binası önünde toplanan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri ve velileri kreş ücretinin yüzde 133 oranında zam yapılmasını protesto etti. Kreş ücretinin bin 500 TL'den 3 bin 500 TL'ye, anaokulu ücretinin ise bin 500 TL'den 3 bin TL'ye çıkarılmasını protesto eden sendika üyeleri ve velileri, anaokulu binası önünde pankart açarak üniversitede yönetimine tepki gösterdi.

“TÜİK rakamlarına göre bu kabul edilemez”

Anaokulu binası önünde basın açıklaması yapan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şube Eş Başkanı Erkan Batmaz, “Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nün Haziran ayında açıkladığı 2022-2023 yılı için kreş ve anaokulu fiyat güncellemesiyle çocuğu kreşe veya anaokuluna giden tüm üniversite emekçileri şok zam ile karşı karşıya kaldı. 24-36 ay kreş ücreti bin 500 TL iken 3 bin 500 TL ile yüzde 133 oranında zamlandı. 36-72 ay anaokulu ücretine ise bin 500 TL iken 3 bin TL ile yüzde 100 oranında zam yapılmıştır. Sendikamızın yıllardır talep ettiği ve mücadelesini sürdürdüğü, ücretsiz, 7 gün ve 24 saat, nitelikli kreş talebinin ne kadar önemli olduğu tam da böyle zam ve yoksulluğun her geçen gün arttığı bu günlerde ortaya çıkmıştır. TÜİK rakamlarına göre bile kabul edilemez. Konuyla ilgili gerekirse Sağlık Bakanlığı ve YÖK düzeyinde gerekli düzenlemelerin derhal yapılması gerekmektedir. Haftanın 7 günü ve 24 saat açık olacak ücretsiz kreş talebimizi saklı tutarak yükün paylaşılması ilkesi gereği devletin resmi kuruluşu olan TÜİK tarafından belirlenen enflasyonun yarısını aşan hiçbir ücret artışını kabul etmeyeceğimizi belirtir, bu sürecin yakından takipçisi olacağımızı bir kez daha buradan sizlere duyururuz” diye konuştu.