EGEÇEM'den Çocuk Şenliği

Ege Üniversitesi (EÜ) Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEÇEM) ile Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile "2. EGEÇEM Çocuk Şenliği" düzenlendi. Şenlikte, 6 fakülte ve 17 atölyede minik öğrenciler eğlenerek öğrenme fırsatı buldu.

"2. EGEÇEM Çocuk Şenliği" renkli görüntülere sahne oldu. Ege Üniversitesi (EÜ) Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEÇEM) ile Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen şenlikte, 5 farklı okuldan, 127 öğrenci Ege Üniversitesi'ne misafir oldu. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da, şenliğe katılarak minik öğrencilerle yakından ilgilendi.

EÜ Eğitim Fakültesi Dekanı ve EGEÇEM Müdürü Prof. Dr. Hülya Yılmaz, “2012 yılında kurulan merkezimiz, 6-18 yaş aralığındaki çocuklara yaz ve sömestr dönemlerinde eğitimler veriyor. Bugün de çocuklarımızı hem eğlendiriyor hem de bilimle buluşturuyoruz. Amacımız; çocukları, üniversitemizle tanıştırmak, Ege Üniversitesini daha tanınır hale getirmek ve üniversitede yapılan işler, çalışmalar hakkında bilgi vermek" dedi.

EGEÇEM Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Sibel Sönmez, etkinlik kapsamında dört dezavantajlı bölgeden okulun ve bir de işitme engellilerden oluşan bir grubun yer aldığını söyledi. Ege Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin misyonun çocuklara, erken dönemden itibaren hem mesleki hem de bilimsel bilgiye sahip olmalarını sağlamak olduğunu söyleyen Doç. Dr. Sönmez, "Altı farklı fakülteden destekli atölye çalışmaları yapıyoruz. Atölye çalışmalarının içinde hem fiziksel aktiviteye hem de bilime yer veriyoruz. Teleskop ile güneş gözleminden, robotik kodlama atölyesine kadar pek çok atölyemiz var. Bu atölyelerde tasarım yapmaktan, sanatsal baskıya kadar farklı çalışmalara yer veriyoruz. Çocuklar sabah 9, öğleden sonra 3 saatleri arasında beşer, altışar kişilik gruplar halinde atölyeleri geziyorlar. Kendi kartpostallarını ve el kuklalarını tasarlıyorlar. Taş veya maske boyama yapıyorlar. Ritim atölyesinde ritim çalışmaları yapıyorlar. Diş Hekimliği Fakültesinde diş dolgusu öğretiyorlar, köpük dişlerinin içi macunla nasıl dolduruluyor, tedavi nasıl oluyor onlar anlatılıyor. Emel Akın Meslek Yüksekokulu'ndan tasarım yapan arkadaşlarımız var. Spor Bilimleri Fakültemiz plaj voleybolu ve fiziksel aktivite konularında destek oluyor" diye konuştu.