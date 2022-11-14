Ege'de 185 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme, Menderes, Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen 185 düzensiz göçmen kurtarılırken, ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 kişi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 11 Kasım'da Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu, motor arızasıyla sürüklendikleri ve yardım talebinde bulundukları ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderdi. Ekipler lastik bot içerisindeki 9 göçmeni kurtarırken, yasa dışı yollarla ülkeyi terk etmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Ekipler aynı gün Dikili ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen 27 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ekipler, 12 Kasım günü Menderes ve Çeşme ilçeleri açıklarında lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen iki lastik bot içerisindeki 44 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 13 Kasım'da ise Çeşme, Menderes ve Seferihisar ilçeleri açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botlarını gönderdi. Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen 4 farklı lastik bot içerisindeki 105 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülürken, yasa dışı yollarla ülkeyi terk etmek isteyen kişi ekipler tarafından gözaltına alındı.