Ege'de 50 kişilik ekip aynı anda 4 organ nakli yaptı

Muğla'da trafik kazası geçiren 20 yaşındaki gencin organları, Ege'den Muğla'ya giden ekip tarafından eş zamanlı olarak alınarak, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören hastalara nakledildi.

Muğla'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen 20 yaşındaki bir gencin organlarının bağışlaması üzerine, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde oluşturulan ilk ekip Muğla'ya hareket etti. Zamanla yarışan ekip aynı anda; kalp, karaciğer, akciğer, 1 böbrek ve 1 korneayı eş zamanlı ameliyatla hastadan aldı. Bu sırada, organların nakledileceği uygun hastalar belirlendi ve ameliyathaneler hazırlandı.

Muğla'ya giden ekibin organla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine dönmesinin ardından, eş zamanlı olarak ameliyatlar başlatıldı. Gece saatlerine kadar süren ameliyatlarda toplamda 50 kişi görev yaptı. Kalp, karaciğer, akciğer ve böbrek uygun hastalara nakledildi.

Pandemi süresinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde bir ilke imza atan ekibi ziyaret eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, nakillerle ilgili bilgi aldı. Yoğun bir çalışmayla ter döken ekibi tebrik eden Rektör Budak, “Güçlü kadromuz yoğun bir çalışmayla önemli bir başarıya imza attı. Ege Üniversitesi olarak kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak için sürekli bir gelişim içindeyiz. Egeliler olarak mevcut başarılarımızı daha üst seviyelere taşıyoruz. Pandemi sürecinde 50 kişilik bir ekibin görev aldığı eş zamanlı organ naklinde hastalarımız yeni bir hayata başlayacak. Organları bağışlanan gencimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine böyle bir karar verdikleri için teşekkür ediyorum. Hastalarımıza ise acil şifalar diliyorum” diye konuştu.